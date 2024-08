Venezuela: un apagón masivo afecta al país y Maduro sacó a los militares a la calle

Embed

El líder bolivariano tomó la decisión de movilizar a la policía y a las fuerzas armadas en todo el país. Según Maduro, es para garantizar el orden en las ciudades que no tienen suministro de energía. La oposición dice que el apagón se hizo deliberadamente y que ahora sirve como excusa para tener a los militares por las calles de Caracas y las demás ciudades de Venezuela.

Venezuela, apagón nacional

A las cuatro de la madrugada, los mensajes por las redes sociales y los sonidos de bocinas, gritos y cacerolas dieron cuenta de la situación: Todo el país sufrió un corte de la energía y hasta este momento no se pudo restablecer plenamente el servicio. En muchos lugares, incluida la capital, Caracas, desde esa hora en la madrugada hay barrios en los que no regesó el suministro eléctrico. También se denuncia por las redes que solo el 27% del país logró recuperar la energía pero no con el total de los 120 va. de tensión. Por lo tanto, la mayoría de los equipos y artefactos de los hogares, como las heladeras, no pueden ser utilizados.

La situación se volvió un elemento más en la profunda división que tiene la sociedad de ese país que está en un punto límite desde el fraude electoral del pasado 28 de julio. Desde ese momento, hace ya más de un mes, no se vio ni una sola acta oficial del comicio. Sin embargo, el gobierno, que controla al Consejo Electoral y a la Justicia, logró que Maduro fuera proclamado como vencedor.

Para Maduro se trata de un sabotaje de la oposición

La Unión Europea declaró este viernes a Maduro como un presidente de facto. Este mediodía, luego de horas sin energía, el líder bolivariano difundió un mensaje por las redes sociales. Nicolás Maduro suspendió el funcionamiento de whatsapp y de "X", por lo que usa y recomendó a los venezolanos utilizar solo "Telegram".

"Como siempre, estoy junto al pueblo y me encuentro al frente de la situación, enfrentando este ataque criminal contra del sistema eléctrico nacional. Lo he dicho y lo repito: ¡Calma y cordura, nervios de acero!", declaró por ese medio.

Pero además de culpar a la oposición, tomó la decisión de movilizar a la policía de las ciudades y departamentos, a la par que también "reforzó la seguridad" con los militares en la calle. Parece difícil que la oposición tenga la capacidad de producir semejante estrago en todo el país, cuando son precisamente los militares quienes tienen desde hace años la responsabilidad de la custodia de todo el sistema nacional de energía.

Embed

Apagón sostenido por el gobierno y el argumento para militarizar las calles

Ese es el argumento totalmente contrario de la oposición. Sostiene que el apagón lo produjo el propio gobierno chavista - de nuevo, controla toda la seguridad de la red nacional - para presionar a la población que sigue reclamando por el resultado de las elecciones del 28 de julio.

Al mismo tiempo, es una excusa perfecta para mantener a las fuerzas de seguridad y a los militares partullando las calles de la Capital y de todo el país. Desde la madrugada del 29 de julio, en que se dio ganador a Maduro sin un solo documento real de lo sucedido en las urnas, se produjeron una serie de incidentes y marchas de protesta. En todo este tiempo, hay ya un saldo de 24 muertos como consecuencia de la represión del gobierno.

venzuela tiene solo luz gracias al sol .jpg La falta de energía mantiene a los edificios en Caracas solo con la luz que proviene del sol durante el día. (Foto: Gentileza El Nacional)

Además, numerosos periodistas y políticos opositores están detenidos y no se conoce su paradero en muchos casos. El último caso es el del abogado de María Corina Machado. Perkins Rocha fue detenido por una partida que allanó su casa y se lo llevó sin comunicar en donde quedó alojado. La oposición acusa al SEBIN( el servicio de inteligencia oficial) de habérselo llevado. La fiscalía lo acusa de 5 causas, una por "terrorismo".

Militares en Venezuela .jpg Nicolás Maduro movilliza a las fuerzas armadas ante el apagón que afecta a toda Venezuela.(Foto: Gentileza NUSO)

El próximo en la lista de detenidos puede ser el propio candidato presidencial de la oposición, Edmundo González Urrutia. Reconocido como ganador por varios países, entre ellos la Argentina, ha sido citado para declarar por la fiscalía nacional. Por temor al régimen, tanto su paradero como el de Corina Machado es desconocido. Solo se los puede ver en las marchas de la oposición como la del domingo pasado.

La fiscalía lo citó para este viernes por tercera vez y adelantó que si nuevamente se ausenta, será declarado en rebeldía y se procurará su arresto. Todo, mientras el país no tiene energía y soporta un apagón nacional.