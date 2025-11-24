Video: el trágico momento en el que un acróbata pierde la vida en el "Globo de la muerte"

De espectáculo asombroso a una penosa tragedia

El Real Circo Imperial es una empresa familiar, fundada a principios del siglo XX por Arnaldo Dell’Acqua, en Italia. Esta compañía de circo alberga a más de cien animales exóticos, pero la destreza de los motociclistas, extras para escenas de riesgo en películas, era uno de los momentos más esperados.

En su página online se define de un modo muy particular: “Nuestra historia es de dolor y renacimiento, de aplausos y sacrificio”. Fue justamente ese "sacrificio" de los artistas lo que terminó de una manera horrible en su última presentación.

Estaban en la localidad de Sant´Anastasia, en Sicilia. En el momento de la exhibición dentro del "Globo de la muerte", los espectadores registraron lo que era un espectáculo de destreza singular. Los tres motociclistas se cruzaban en todas direcciones. Sus trayectorias marcaban como un sendero de luz dentro del globo, ya que estaban iluminados solo por equipos led colocados en sus trajes.

Van a tal velocidad, que pueden dar una vuelta de 360 grados, incluso superando a la fuerza de gravedad, y "girar" completamente boca abajo mientras se cruzan en una asombrosa habilidad. Pero el espacio es tan reducido que un pequeño error puede ser costosísimo y eso es lo que sucedió. Uno de ellos ejecutó mal uno de los cruces y chocó con su compañero. Los dos cayeron a la base del globo. Para peor, en el momento del choque, uno estaba justo en la parte superior de la esfera de acero. Por el choque, disminuyo su velocidad y eso fue dramático. Perdió la "adherencia" y se cayó desde varios metros sobre sus compañeros.

Los asistentes gritaron aterrados mientras se encendían las luces del circo para ir en ayuda de los motociclistas malogrados.

Varios asistentes estaban grabando el espectáculo con sus teléfonos cuando la función se transformó en drama. Al lugar acudieron los carabineros de la estación de Sant 'Anastasia y especialistas de la sección de peritajes del Núcleo Investigativo de Castello di Cisterna.

Según las primeras reconstrucciones, tres motociclistas se presentaban dentro de la esfera de acero. El número, realizado a oscuras, estaba iluminado únicamente por luces LED instaladas en los trajes de los acróbatas. De forma repentina, el joven chileno habría perdido el control y caído en el centro de la estructura; los otros dos, al intentar evitarlo reduciendo la velocidad, terminaron colisionando.

el circo de la fatalidad El circo familiar. Paralizado por la tragedia y sujeto a una investigación judicial. (Foto: Gentileza Il Matino)

La víctima tenía 26 años, de nacionalidad chilena. Un segundo motociclista, un mexicano de 43, fue trasladado en código rojo al Ospedale del Mare y se encuentra en estado crítico. El tercero, un colombiano de la misma edad que el fallecido, está consciente y por el momento no presenta condiciones de gravedad aunque está internado en observación

Para esclarecer con precisión la dinámica del accidente serán clave los videos registrados por el público y los testimonios recogidos entre los presentes. En uno de los videos que circulan en internet se escucha la voz del locutor del circo que, quizás con intención de tranquilizar a los espectadores y sin conocer todavía la gravedad del hecho, afirma: “Señores, son cosas que pueden pasar. Esto es espectáculo en vivo”. Inmediatamente después del accidente se encendieron las luces y los socorristas fueron activados de forma urgente.

“Se trata de una tragedia dolorosísima, diría casi devastadora. Sé que había muchos niños que fueron testigos de esta tragedia. Solo puedo decir que este circo tenía un gran seguimiento diario; no he visto sus espectáculos, pero me parecía muy bien equipado y supongo que contaba con todas las autorizaciones para realizar un número tan peligroso. Sin embargo, por lo que entiendo, hacer girar tres motocicletas dentro de una esfera es algo bastante delicado. Todavía no he logrado hablar con los propietarios, pero nos unimos al dolor de las familias afectadas por este trágico suceso”, declaró el alcalde de Sant 'Anastasia.

La víctima fatal, un chileno de 26 años

el motociclista muerto Un motociclista acrobático de 26 años murió en la tragedia en Italia. A la derecha, llegan los primeros auxilios a los accidentados en el interior del "globo de la muerte. (foto: A24.com)

Pese a que no se quiso dar a conocer inicialmente las identidades, ese esfuerzo duro muy poco. Los medios italianos lograron sabe que la víctima se llamaba Christian Quezada Vásquez, era chileno y tenía 26 años. Era un equilibrista con su moto y además, extra en películas como "stuntman", la persona que realiza las escenas de mayor peligro.

Por la primera investigaciones, se cree que Christian hizo una mala maniobra o a menor velocidad de la necesaria, por lo cual, su moto se descontroló, rozó a otro y cayó al suelo. Los otros dos siguieron una peripecia similar y los tres terminaron tendidos en el piso, dentro del "globo de la muerte". Lamentablemente, el chileno murió, el mexicano está muy grave y solo el colombiano está fuera de peligro.

Su familia agradeció todos los mensajes de condolencia y solidaridad. "La emoción de la superación a bordo de su moto era todo para Christian. Era su verdadera pasión en esta vida", comentaron.