El dramático accidente de la ex Gran Hermano Zoe Bogach con un espejo por el que terminó con impactantes heridas

IG Espejo roto de Zoe Bogach

En tanto, en una segunda historia, ya unos minutos después del accidente que podrá haber sido fatal, Zoe grabó un nuevo video desde su dormitorio, todavía en shock por lo ocurrido. “Estoy en shock. Tengo ganas de llorar, no porque se haya roto el espejo, sino por lo que me pasó. Fue de un segundo al otro. Se vino el espejo encima”, confesó todavía atónita.

De esta manera, en las imágenes que compartió la influencer puede verse el espejo roto en mil pedazos esparcidos en el piso y las heridas en su cuerpo. Por un lado mostró el profundo corte en una de sus muñecas, todavía sangrando bastante, mientras que por otro lado compartió el tajo que las láminas de vidrio le dejaron en una pierna.

Cómo reaccionó la ex Gran Hermano Zoe Bogach minutos después de que se le rompiera un espejo encima

No obstante, Zoe Bogach se encargó de llevar tranquilidad a su fandom al dejar en claro que “por suerte, no me pasó nada grave”.

Asimismo, en medio del desastre Zoe mostró cómo reaccionó su gato, que se asustó por el ruido e instintivamente se escondió debajo de las sábanas de su cama. “Mi gato se asustó mucho y se metió abajo de la sábana”, relató mientras lo calmaba acariciándolo: “Gordi, ¿te asustaste, mi amor? Pero no te pasó nada”.

Claro que tras ello, Bogach no se quedó quieta e intentó limpiar los restos del espejo de su cuarto si bien en un principio no supo por dónde empezar. “No entiendo cómo juntar todo eso. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo junto?”, se preguntó visiblemente asustada por miedo a seguir lastimándose.

Por suerte, Zoe no precisó asistencia médica, dado que ella misma curó sus heridas de manera casera. Al tiempo que luego, ya más tranquila se lamentó, aunque tomándose en broma: “Bueno, en fin, me faltó solamente mostrarles cómo son las luces. Capaz que después se los muestre”, lanzó tratando de ponerle humor al mal momento.

Así, horas más tarde, Bogach volvió a sus redes para hacerle saber a sus followers que el accidente no logró estropearle el domingo, por lo que posó sensual al lado del ventanal de su cuarto donde se la ve de cuerpo entero, con un conjunto deportivo compuesto por un top y un short de lycra, el pelo suelto y maquillada.

Vale recordar que Zoe Bogach participó en la edición de Gran Hermano Argentina 2023. Se destacó en el reality por ser una participante tranquila, que no se involucraba en problemas frecuentes, y por su capacidad de adaptación al encierro y convivencia en la casa. A lo largo del juego, tuvo que enfrentarse a situaciones difíciles como peleas entre los concursantes, a las que no estaba acostumbrada, y contó con el apoyo de su madre en un momento clave para no decaer.

Además, ganó un auto cero kilómetros, lo que resaltó su desempeño en la competencia. Su paso por el reality también se caracterizó por un crecimiento personal significativo, adaptándose a costumbres y ritmos muy diferentes a los de su vida hasta ese entonces.