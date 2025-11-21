Tragedia en el fin de semana largo: tres muertos, dos menores entre las víctimas, y un conductor detenido

De acuerdo a las versiones citadas por La Mañana Neuquén, la Eco Sport se encontraba detenida sobre un margen de la Ruta Nacional 22 por un bulto que se había caído. El conductor se detuvo, bajó a acomodar y la Eco Sport fue impactada por la camioneta que los arrastró varios metros.

El Cuerpo de Seguridad Vial de Allen informó que, al llegar al punto del siniestro, la EcoSport se encontraba totalmente destruida por el fuego, mientras que la camioneta había quedado detenida unos 50 metros más adelante. Dentro del auto, las tres víctimas fatales ya habían fallecido, aunque aún no está claro si murieron por el impacto inicial o por el incendio posterior.

Dentro del vehículo se desplazaban cuatro integrantes de una familia. El conductor que descendió del vehículo y que tras el impacto fue llevado al hospital de Allen de urgencia. Y las víctimas serían Liliana Cocuzza (65) y dos niños, uno de 5 y una nena, cuya edad no fue precisada. Eran todos oriundos de la ciudad de Catriel y emprendían el viaje con el plan de que los niños conocieran por primera vez las playas bonaerenses.

Un detenido por manejar con alcohol en sangre

El conductor de la Amarok sufrió heridas, aunque se encuentra estable. De acuerdo con lo publicado por LM Neuquén, al momento del siniestro tenía 0,46 gramos de alcohol en sangre, por lo que fue demorado de inmediato y quedó a disposición de la Justicia. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno de General Roca, a cargo de los fiscales Polantinos y Benatti.

El tránsito continúa interrumpido en esa zona de la Ruta 22 mientras el Gabinete de Criminalística lleva adelante las pericias para determinar cómo se desencadenó la secuencia. Hasta el momento, los investigadores descartan factores climáticos o maniobras bruscas y se inclinan por una colisión por alcance en condiciones normales de circulación.

Una "referente invaluable" de la Salud Pública

La comunidad de Catriel despidió con profundo dolor a Liliana Cocuzza, médica generalista muy querida en la localidad y una figura destacada dentro del sistema de Salud Pública. El municipio publicó un comunicado en Instagram en el que declaró tres días de duelo y la describió como “una referente invaluable de la Salud Pública rionegrina”.

En el mensaje oficial se resaltó su compromiso profesional y humano: "Su labor humanitaria, su defensa incansable de los derechos de los pacientes y su enorme vocación de servicio dejaron una huella imborrable en cada persona a la que acompañó con profesionalismo, amor y calidez humana".

Liliana Cocuzza fallecida

Las muestras de afecto también se multiplicaron en redes sociales. En Facebook, pacientes y colegas compartieron recuerdos y agradecimientos. Una de las despedidas más sentidas fue la de Daniela Salzotto, compañera de trabajo, quien escribió: "Que dolor tan grande porque hoy pierdo una gran amiga, con quien compartimos muchas horas, trabajo, momentos lindos y la dicha de saber que sus hijos y nietos iban a estar mejor y progresar. Que injusta siento que es la vida a veces en circunstancias de dolor".

Otro accidente vial que terminó en tragedia

En paralelo, otra tragedia vial sacudió la provincia. Una mujer murió en la Ruta 151 el viernes de la semana pasada y un hombre quedó gravemente herido tras un choque ocurrido a la altura del kilómetro 29,3. Ambos viajaban en una moto cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control cerca de una estación de servicio de Barda del Medio y terminaron impactando contra la rotonda.

La ambulancia trasladó a las dos personas al hospital de Cinco Saltos, pero al llegar se confirmó la muerte de la acompañante.

La jefa de Tránsito de Cipolletti, Vilma Ríos, indicó que los involucrados son un vecino de 37 años y una mujer de 43, quienes se dirigían desde Cinco Saltos hacia El Chañar. El motociclista sufrió una fractura expuesta y tuvo que ser derivado de urgencia al hospital Castro Rendón de Neuquén, donde fue intervenido.

Las autoridades aseguraron que en este siniestro no participaron otros vehículos. Sin embargo, se abrió una investigación para precisar qué originó la pérdida de control. Peritos del Gabinete de Criminalística trabajaron en la zona para reconstruir la dinámica del hecho.