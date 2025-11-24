Con la mira en el Presupuesto y la reforma laboral, Diego Santilli suma reuniones en Misiones para ampliar apoyos

En paralelo, Diego Santilli busca esta semana cerrar una reunión con el gobernador jujeño, Carlos Sadir, y no descarta convocar a otros mandatarios a la Casa Rosada. La estrategia oficial es clara: agotar primero el diálogo con los gobernadores que ya firmaron el Pacto de Mayo, para luego definir la hoja de ruta con los cuatro mandatarios peronistas que permanecen distantes del acuerdo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En la lista de encuentros pendientes figuran Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

La coordinación política se apoya en una mesa semanal encabezada por Karina Milei, de la que también participan el asesor presidencial Santiago Caputo, el presidente de Diputados Martín Menem y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Santilli se ayuda del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para canalizar y responder los pedidos provinciales. El objetivo es encontrar un equilibrio entre las compensaciones posibles y los apoyos legislativos indispensables para destrabar tanto el Presupuesto 2026 como la reforma laboral, prioridades centrales del Ejecutivo para el último tramo del año.