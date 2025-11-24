Sol Pérez y Guido Mazzoni mostraron la intimidad del bautismo de su hijo Marco: las fotos
Este domingo 23 de noviembre se vistió de alegría y emoción para Sol Pérez y Guido Mazzoni luego de que Marco, su bebé de siete meses, recibiera su bautismo. Los detalles.
Este domingo, y con una íntima ceremonia, Sol Pérez bautizó a su hijo Marco, fruto de su relación con Guido Mazzoni. El bebé, nacido el 4 de marzo de este 2025, recibió el sacramento del bautismo este fin de semana.
“Bautismo de Marco”, escribieron varios de los invitados junto a un emoji de corazón al compartir las fotos que la panelista de Telefe fue replicando en sus redes sociales.
Tal como se pudo ver, la celebración tuvo lugar en un jardín que fue ambientado con guirnaldas y un arco repleto de globos celestes donde se leía el nombre del bebé.
El evento contó con la presencia de familiares y amigos de la pareja. Entre los famosos se destacaron La China Ansa con su marido, Diego Mendoza, y Eva Bargiela con Gianluca Simeone.
En cuanto al look que eligieron los papis, Sol lució un conjunto de top y vestido de broderie blanco, con unos zapatos a tono. Su marido llevó un pantalón claro de lino y una remera blanca. Y el pequeño Marco se destacó por una camisa celeste con finas líneas blancas, un pantalón beige y un piloso a juego.
Cuándo y cómo nació Marco, el hijo de Sol Pérez y Guido Mazzoni
El viernes 4 de abril de 2025 Sol Pérez dio a luz a su primer hijo junto a Guido Mazzoni y ese día sus compañeros de Corta por Lozano (Telefe) hicieron el emocionante anuncio en pleno vivo.
“Estamos en condiciones de decir que nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma el abuelo que ha nacido ese niño y es precioso", exclamó la conductora Vero Lozano en el programa.
La hora exacta del nacimiento fue a las 14:35 y lo cierto es que horas antes la modelo había compartido un video desde la clínica que ya daba indicios de lo que estaba por suceder.
Durante el embarazo, Sol había comentado que la llegada de su hijo sería a través de una cesárea debido a la posición en la que se encontraba dentro de la panza.
“Semana 38 y ya hay que ir despidiendo a esta panza. Tengo fecha para el 4 de abril porque Marco viene sentadito, así que le toca cesárea", había escrito en sus redes.