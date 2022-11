Video | Locura en Brasil: un camión arrastró varios kilómetros en el parabrisas a manifestante bolsonarista

En las imágenes se ve como el bolsonarista hace señas para que el conductor se detenga. “Ahí me detengo para que te bajes, ¿te bajás, ok? No quiero líos, estoy trabajando. Bajate de mi camión… tengo tres hijos”, le gritó en respuesta el camionero.

Se agudiza la locura en Brasil: violencia en las rutas y pedido de accionar militar

Después de tres días de bloqueos ilegales ,Pernambuco no registra bloqueos en rutas federales realizados por bolsonaristas.

En los últimos días, se registraron cortes de vías ilegales en las BR 101, 104, 232 y 423, en municipios como Jaboatão dos Guararapes , Bezerros , Caruaru, Garanhuns y Taquaritinga do Norte. En Igarassu, las protestas afectaron el transporte público y los servicios públicos.

Los bloqueos ilegales son realizados por bolsonaristas que están en contra de los resultados de las elecciones. Lula ( PT ) fue elegido presidente, derrotando a Bolsonaro (PL). El presidente actual fue el primer presidente en intentar y no obtener un segundo mandato.