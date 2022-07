Video: un hombre atrapó en el aire a una nena que cayó desde un quinto piso

Cuando vio que estaba cayendo, Shen, quien es un empleado bancario, lanzó su teléfono celular y en un rápido movimiento atrapó a la niña con la ayuda de una colega, Lu Xiaoting.

El video del milagro en China

Embed

En un video publicado en las redes sociales se aprecia el momento exacto en que el hombre y una mujer corren hacia la niña, que había empezado a deslizarse por el techo.

Cuando volvió a caer, Shen la agarró en el aire y evitó que impactara contra la vereda.

El relato del héroe que salvó la vida de la nena

Milagro en China 1.jpg Sheng Dong es un empleado bancario contó todos los detalles y cómo logró atrapar a la nena.

"Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me duelen los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella", dijo Shen al periódico local Qianjiang Evening News.

"Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría muy mal", agregó.

Según la información de los medios locales, la beba sufrió lesiones en las piernas y en los pulmones. De todos modos, se encuentra estable de salud. En tanto, aún resta saber cómo fue que llegó al borde de la ventana del departamento y se cayó.