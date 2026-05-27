Cerraron más de 26.000 bancos y ningún otro país lo supera: los más afectados son los mayores de 65

España quedó por encima de Rusia, Italia y Estados Unidos

El ranking internacional mostró que ningún otro país redujo tanto su red bancaria como España durante el período analizado.

Detrás del territorio español aparecieron Rusia, con más de 17 mil cierres de sucursales; Italia, con una disminución superior a las 14 mil oficinas; y Estados Unidos, donde también se registró una fuerte retracción del sistema presencial bancario.

En el listado también figuraron Alemania, Francia, Portugal y Grecia, todos países que redujeron significativamente la cantidad de oficinas disponibles para la población.

Sin embargo, la velocidad y profundidad del ajuste español terminó siendo incomparable dentro del contexto internacional. Mientras otras economías combinaron cierres con modelos híbridos de atención, en España la desaparición de sucursales se extendió de manera masiva a numerosas regiones.

El cambio fue particularmente visible en ciudades medianas y pequeños municipios, donde muchas entidades financieras decidieron concentrar operaciones en grandes centros urbanos o migrar gran parte de sus servicios hacia plataformas digitales.

La digitalización aceleró el cierre de oficinas

Especialistas del sector financiero coinciden en que la expansión de la banca digital fue uno de los factores decisivos detrás del fenómeno.

La utilización de aplicaciones móviles, operaciones online y cajeros automáticos redujo notablemente la cantidad de clientes que acudían diariamente a las sucursales físicas. En paralelo, los bancos buscaron disminuir costos operativos tras años de baja rentabilidad y reestructuraciones internas.

A partir de ese escenario, numerosas entidades comenzaron procesos de fusión, reducción de personal y cierre de oficinas consideradas poco rentables.

La pandemia de COVID-19 también aceleró esta tendencia. Durante ese período, millones de personas se acostumbraron a operar de manera remota y las entidades financieras reforzaron su apuesta por los canales digitales.

No obstante, la transición tecnológica no impactó de igual manera en toda la población. Mientras los sectores más jóvenes se adaptaron rápidamente a las plataformas digitales, miles de adultos mayores encontraron crecientes dificultades para acceder a servicios bancarios básicos.

Los jubilados, entre los sectores más perjudicados

Uno de los aspectos más sensibles del informe estuvo relacionado con el impacto social de los cierres bancarios.

Las personas mayores de 65 años quedaron entre los grupos más afectados por la reducción de oficinas. Para gran parte de los jubilados, la atención presencial continúa siendo fundamental para realizar cobros, consultas, transferencias o trámites administrativos.

Muchos adultos mayores enfrentan dificultades para utilizar aplicaciones móviles, sistemas de validación digital o cajeros automáticos avanzados. En consecuencia, el cierre de sucursales provocó situaciones de aislamiento financiero en numerosas localidades.

En distintas regiones españolas comenzaron a multiplicarse las denuncias y reclamos de asociaciones de jubilados que alertaron sobre la pérdida de atención personalizada.

En algunos casos, vecinos de pequeños pueblos deben trasladarse decenas de kilómetros para encontrar una oficina bancaria abierta. Esta situación afecta especialmente a personas con movilidad reducida o con escaso acceso a internet.

Además, el problema no se limita únicamente a la posibilidad de retirar dinero. También impacta en cuestiones cotidianas como el pago de servicios, la gestión de pensiones o la resolución de trámites vinculados a cuentas y tarjetas.

La “España vaciada”, uno de los territorios más golpeados

El fenómeno tuvo un efecto especialmente fuerte en la denominada “España vaciada”, concepto utilizado para describir amplias zonas rurales afectadas por la despoblación y el envejecimiento demográfico.

En muchas de estas regiones, el cierre de la única sucursal bancaria disponible representó mucho más que una modificación comercial. Para numerosos habitantes significó la pérdida de uno de los pocos servicios esenciales que permanecían activos en la comunidad.

La desaparición de oficinas financieras se sumó al cierre de escuelas, centros médicos, comercios y servicios públicos que ya venían debilitando el tejido social de pequeños municipios.

En algunos pueblos, los vecinos comenzaron a depender de oficinas móviles o visitas esporádicas de empleados bancarios que llegan determinados días de la semana. Sin embargo, estas alternativas no siempre logran cubrir las necesidades de la población local.

Distintas organizaciones sociales y plataformas ciudadanas advirtieron que la exclusión financiera se convirtió en un nuevo problema estructural para las áreas rurales españolas.

Europa también continúa reduciendo oficinas

Aunque España lideró el ranking mundial, la tendencia de cierres bancarios se mantuvo en prácticamente toda Europa.

Las estadísticas más recientes de la Federación Bancaria Europea y del Banco Central Europeo mostraron que la reducción de sucursales continuó incluso después de 2022.

A finales de 2023, la Unión Europea contabilizaba poco más de 130 mil oficinas bancarias activas, una cifra considerablemente menor a la registrada antes de la crisis financiera internacional.

Desde 2008, el bloque comunitario perdió más de 108 mil sucursales. Entre los países con mayores recortes volvieron a aparecer España, Alemania e Italia.

Los expertos sostienen que el proceso todavía no terminó y que el sector financiero europeo continuará apostando por modelos digitales y estructuras más reducidas.

El debate sobre la inclusión financiera

El avance de los cierres reabrió en España el debate sobre la inclusión financiera y el acceso universal a servicios bancarios.

Diversos sectores políticos y sociales comenzaron a reclamar medidas para garantizar que los adultos mayores y las zonas rurales no queden completamente marginados del sistema financiero tradicional.

En los últimos años surgieron iniciativas para ampliar horarios de atención presencial, mejorar la capacitación digital de los jubilados y promover servicios bancarios itinerantes en pequeños municipios.

Sin embargo, muchas organizaciones consideran que las respuestas todavía resultan insuficientes frente a la magnitud del problema.

El desafío para las autoridades consiste en equilibrar la modernización tecnológica del sistema financiero con la necesidad de mantener mecanismos de atención accesibles para toda la población.

Un cambio que modificó la vida cotidiana de millones de personas

Más allá de las cifras y estadísticas, el cierre masivo de sucursales alteró hábitos profundamente arraigados en la sociedad española.

Durante décadas, las oficinas bancarias funcionaron como espacios cotidianos de referencia para millones de ciudadanos. Allí no solo se realizaban operaciones financieras, sino también consultas personales y vínculos de confianza entre empleados y clientes.

Con la digitalización, gran parte de esa relación desapareció. Hoy, numerosas operaciones se resuelven desde teléfonos móviles o computadoras, pero no todos los sectores lograron adaptarse al mismo ritmo.

El fenómeno refleja una transformación global del sistema financiero, aunque en España alcanzó niveles particularmente intensos.

La reducción de más de dos tercios de la red bancaria nacional dejó en evidencia cómo la modernización tecnológica puede generar avances operativos, pero también nuevas formas de desigualdad territorial y social.

El futuro de la banca presencial en España

Las proyecciones del sector indican que la cantidad de oficinas podría seguir disminuyendo durante los próximos años.

Las entidades financieras continúan priorizando inversiones en inteligencia artificial, automatización y plataformas digitales, mientras las sucursales tradicionales pierden protagonismo dentro del modelo de negocios.

No obstante, el creciente debate sobre exclusión financiera podría obligar a replantear parte de la estrategia.

Algunos especialistas consideran que el futuro pasará por modelos híbridos, con menos oficinas físicas pero con servicios adaptados especialmente para adultos mayores y comunidades rurales.

Por ahora, lo cierto es que España quedó marcada como el país que protagonizó la mayor transformación bancaria presencial del planeta desde la crisis de 2008.

Y detrás de esa estadística histórica aparecen millones de personas que todavía intentan adaptarse a una nueva realidad financiera cada vez más digital y menos presencial.