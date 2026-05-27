Bolivia eliminó la ley que regulaba los estados de excepción: ¿en qué beneficia a Paz Pereira?

La crisis boliviana se agravó por bloqueos impulsados por sectores sindicales, campesinos y grupos afines al ex presidente Evo Morales, que reclaman la renuncia de Paz y rechazan sus medidas económicas, entre ellas la reducción de subsidios a los combustibles. La situación provocó escasez de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto.

Mientras parte de la oposición apoyó la eliminación de la ley, otros dirigentes advirtieron que el nuevo escenario podría derivar en abusos de poder y una mayor militarización del conflicto. Organismos de derechos humanos y sectores de la Iglesia pidieron evitar una escalada represiva y reclamaron diálogo político urgente.

Paz Pereira: "Ley para actuar en democracia"

El presidente boliviano tiene un respaldo institucional importante del Congreso. Ahora puede disponer de la "ley de excepción" para promover recursos extraordinarios enfocados en hacer cesar los estados de sublevación que promueven desde las movilizaciones de fuerzas de seguridad hasta la participación de las fuerzas armadas.

La eliminación de la Ley 1341 en Bolivia le devuelve al presidente Rodrigo Paz mayores facultades para actuar durante situaciones de crisis interna, protestas masivas o disturbios, porque esa norma limitaba cómo podía aplicarse el estado de excepción.

En términos prácticos, el Ejecutivo podría ahora:

desplegar con más amplitud a las Fuerzas Armadas;

restringir circulación o reuniones;

ordenar operativos de seguridad extraordinarios;

controlar rutas, accesos y transporte;

y tomar medidas urgentes sin algunos de los controles específicos que imponía la ley derogada.

Es una serie de medidas que pueden asimilarse a determinados aspectos del "estado de sitio". Por eso los sectores oficialistas sostienen que la derogación “restituye facultades constitucionales” al presidente frente a una situación que consideran cercana a una conmoción interna.

En cambio, la oposición teme que el Ejecutivo gane herramientas demasiado amplias en medio de la crisis. Son los elementos habían sido derogados o restringidos al máximo en los 20 años de gobierno del masismo en Bolivia.

Bolivia atraviesa un mes de bloqueos, escasez de combustibles, problemas de abastecimiento y tensión política creciente ligada a sectores cercanos a Evo Morales.

La derogación no crea un “superpoder”, pero sí reduce restricciones y controles específicos que tenía el presidente para declarar y aplicar medidas excepcionales durante una crisis.