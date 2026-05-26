Oficial: Las Fuerzas Armadas tendrán un aumento con el sueldo de junio

El esquema contempla las distintas categorías existentes dentro del sistema militar argentino, desde los rangos superiores hasta los escalafones iniciales de voluntarios y marineros.

Según se desprende de la normativa, la actualización busca mantener ordenada la estructura de remuneraciones de acuerdo con las responsabilidades, la formación profesional y las funciones desempeñadas por cada integrante de las fuerzas.

Qué es el haber mensual y por qué resulta tan importante

Uno de los conceptos centrales de la resolución es el denominado haber mensual, que constituye el salario básico asignado a cada efectivo según el rango que ocupa dentro de la organización militar.

Aunque muchas veces se lo identifica como el sueldo principal, en la práctica no representa la totalidad de los ingresos que recibe el personal. Se trata de una base sobre la cual posteriormente se calculan diversos conceptos complementarios.

Por esa razón, el monto final que percibe cada militar puede diferir significativamente respecto del haber básico informado oficialmente.

La importancia de este valor radica en que actúa como referencia para determinar una amplia variedad de componentes salariales que integran la remuneración total.

Los factores que modifican el sueldo final

Además del haber mensual, existen diferentes conceptos que incrementan los ingresos de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Entre los principales elementos que influyen sobre la remuneración definitiva se encuentran:

Suplementos por funciones específicas.

Compensaciones por destino o ubicación geográfica.

Bonificaciones vinculadas a especializaciones técnicas o profesionales.

Reconocimientos por años de servicio y antigüedad.

Adicionales asociados a determinadas tareas operativas.

Esto significa que dos efectivos con la misma jerarquía podrían percibir ingresos diferentes dependiendo de su lugar de destino, responsabilidades asignadas o trayectoria dentro de la institución.

Por ello, la escala publicada representa principalmente un valor de referencia que permite conocer el piso salarial correspondiente a cada grado.

Cuáles serán los haberes de los rangos superiores

Los mayores ingresos dentro de la estructura militar continúan correspondiendo a las máximas autoridades de cada fuerza.

De acuerdo con la nueva escala, quienes ostentan las jerarquías de Teniente General, Almirante y Brigadier General percibirán un haber mensual de $3.161.227.

Por debajo de ellos se ubican los Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, cuyos haberes quedaron fijados en $2.819.120.

En tanto, los Generales de Brigada, Contralmirantes y Brigadieres cobrarán $2.568.496, mientras que los Coroneles, Capitanes de Navío y Comodoros tendrán asignado un haber mensual de $2.249.776.

La siguiente categoría corresponde a los Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata y Vicecomodoros, con un salario básico de $1.956.072.

Los salarios de oficiales y suboficiales

Dentro de los cuadros medios de las Fuerzas Armadas también se registran diferencias importantes entre grados.

Los Suboficiales Mayores tendrán un haber mensual de $1.580.610, mientras que los Mayores y Capitanes de Corbeta percibirán $1.541.059.

Por su parte, los Suboficiales Principales cobrarán $1.401.249, en tanto que los Capitanes y Tenientes de Navío alcanzarán los $1.276.302.

La escala continúa con los Sargentos Ayudantes, Suboficiales Primeros y Suboficiales Ayudantes, cuyo haber quedó establecido en $1.242.227.

Para los Tenientes Primeros, Tenientes de Fragata y Primeros Tenientes, el monto oficial asciende a $1.135.195, mientras que los Sargentos Primeros, Suboficiales Segundos y Suboficiales Auxiliares percibirán $1.092.677.

Cuánto cobrarán los grados intermedios e iniciales

En los niveles intermedios de la carrera militar, los Tenientes y Tenientes de Corbeta tendrán un haber mensual de $1.023.416.

Los Sargentos y Cabos Principales cobrarán $980.975, mientras que los Subtenientes, Guardiamarinas y Alféreces recibirán $926.881.

La escala continúa con los Cabos Primeros, quienes percibirán $880.369, y los Cabos y Cabos Segundos, con $814.831.

Por último, los integrantes de menor antigüedad dentro de la estructura militar también quedaron alcanzados por la actualización.

Los Voluntarios de Primera y Marineros de Primera tendrán un haber de $742.200, mientras que los Voluntarios de Segunda y Marineros de Segunda cobrarán $686.838.

La escala completa de haberes militares para junio de 2026

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También se actualizaron los haberes de la Policía de Establecimientos Navales

La resolución oficial no solo contempla al personal militar. También incorpora los nuevos montos correspondientes a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, organismo encargado de tareas de vigilancia y seguridad en instalaciones vinculadas con la Armada Argentina.

En este caso, la estructura salarial presenta distintas categorías jerárquicas que poseen valores diferenciados.

El cargo mejor remunerado dentro de este escalafón es el de Comisario Inspector, con un haber mensual de $974.487.

Le siguen los Comisarios, que percibirán $935.355, y los Subcomisarios, cuyos ingresos básicos quedaron establecidos en $870.011.

Cuánto cobrará cada categoría de la Policía de Establecimientos Navales

La nueva escala salarial quedó conformada de la siguiente manera:





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Expectativa por el impacto en los ingresos de junio

Con la oficialización de estas nuevas escalas, miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales ya cuentan con una referencia concreta sobre los montos que integrarán sus recibos salariales de junio.

Si bien el haber mensual constituye únicamente la base de cálculo, los nuevos valores permiten proyectar los ingresos que finalmente percibirá cada efectivo una vez incorporados los suplementos y adicionales correspondientes.

Además, el pago coincide con el período de liquidación del aguinaldo, una circunstancia que incrementa el interés de los trabajadores alcanzados por la medida. De esta manera, el Gobierno terminó de definir la estructura salarial que regirá para el personal militar y naval durante la primera mitad de 2026.