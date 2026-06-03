Trump afirmó que Irán renunció a las armas nucleares y busca una reunión con su líder supremo

Estas dos afirmaciones de Trump vuelven a sacudir el tablero internacional. Nada cambió en torno al estrecho de Ormuz y el paso de los petroleros. Aunque para el líder de la Casa Blanca, otra vez, el acuerdo es muy posible. No sólo con ese tema; también con el tema nuclear - bandera verde para Irán sin llegar a la bomba atómica - y reconocer a sus líderes. Es decir, el cambio de régimen quedó sepultado con el paso de los días y a medida que el precio del crudo subió un 70%.

La bomba atómica de Irán, ¿es o no una prioridad?

El régimen iraní acordó no poseer armas nucleares, aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque advirtió que Teherán todavía podría "cambiar de opinión".

"Tuve que decir que teníamos que hacer algo respecto de Irán porque, independientemente de lo bien que nos esté yendo económicamente, no podemos permitir que tengan un arma nuclear", afirmó durante una entrevista en el podcast "Pod Force One" del New York Post, publicada este miércoles. "Ya acordaron que no van a tener un arma nuclear".

Consultado para confirmar si efectivamente el régimen iraní había aceptado esa condición, Trump respondió: "Sí, absolutamente. Han aceptado eso".

"Quiero decir, ahora podrían cambiar de opinión, pero esa fue una de las cosas que tuvieron que aceptar y la aceptaron. Ese era el gran tema", agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán declinó hacer comentarios sobre la entrevista cuando fue consultado por medios norteamericanos. Sin embargo, un funcionario gubernamental, que no estaba autorizado a hablar públicamente, calificó las declaraciones de Trump como "engañosas".

"Irán es miembro desde hace mucho tiempo del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y su programa nuclear siempre ha tenido fines exclusivamente pacíficos. Irán nunca ha buscado armas nucleares y, por lo tanto, no hay nada nuevo en que Irán 'acepte no tenerlas'", sostuvo el funcionario.

Ya la semana pasada, voceros oficiosos iraníes habían anticipado esta postura. Pero Trump, una y otra vez, repitió que Irán tenía como objetivo final lograr una bomba.

La guerra, que se acerca a los 100 días de duración, atraviesa actualmente un punto muerto, ya que Washington y Teherán no han logrado transformar el alto el fuego en un acuerdo de paz permanente. Ahora, parece, se abre otra puerta. Pero siempre es Trump el que hace los anuncios.

plantas de iran Las instalaciones nucleares de Irán. La controversia con Washington sigue. (Foto: Archivo)

Reunión con Mojtaba Khamenei

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que las conversaciones entre ambas partes continúan, a pesar de que medios estatales iraníes informaron que la dirigencia del país había dejado de intercambiar comunicaciones con Estados Unidos varios días antes. Esas conversaciones podrían incluir hasta Mojtaba Khamenei. Una postura que requiere alguna aclaración más de la Casa Blanca. Se lo dio por muerto, o severamente herido. Incluso, que fue a parar a un hospital con carácter de urgencia y por lo tanto, estaba imposibilitado para mandar.

Ahora Trump dice que acepta hasta reunirse con el heredero de Ali Khamenei. Es decir, está vivo y conduce al país. Por encima de los mediadores ya conocidos, el presidente del Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores.

Poco después de que la entrevista con Trump se hiciera pública este miércoles, los precios del petróleo continuaban en alza, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses mostraban resultados mixtos. "Pienso que esto se resolverá bastante rápido", concluyó Donald Trump. El problema es que no es la primera vez que lo dice.