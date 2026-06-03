El fin de los cajeros automáticos: así se conseguirá dinero en efectivo a partir de ahora

La implementación de cajeros automáticos con tecnología contactless representa uno de los cambios más relevantes de los últimos años dentro del sector bancario mexicano. Gracias a esta innovación, los usuarios pueden realizar determinadas operaciones simplemente acercando su teléfono móvil al lector habilitado en el cajero.

La iniciativa busca simplificar la experiencia de los clientes y reducir los tiempos de operación. Además, se presenta como una herramienta capaz de disminuir algunos riesgos asociados al uso de tarjetas físicas, como la clonación o el robo de información mediante dispositivos ilegales instalados en los cajeros.

Los especialistas consideran que este tipo de avances forman parte de una tendencia global que apunta hacia una banca cada vez más digital y menos dependiente de elementos físicos.

Cómo funciona el retiro de efectivo sin tarjeta

El mecanismo es relativamente sencillo. Los usuarios que cuentan con teléfonos inteligentes compatibles pueden vincular sus tarjetas bancarias a aplicaciones de pago o billeteras digitales que emplean tecnología NFC.

Al llegar a un cajero habilitado para este sistema, el cliente únicamente debe acercar su dispositivo móvil a la zona de lectura correspondiente. Una vez establecida la comunicación entre ambos equipos, el usuario podrá autenticarse mediante métodos de seguridad adicionales, como huella digital, reconocimiento facial o códigos de acceso.

Tras la validación de la identidad, el cajero permite continuar con la operación de retiro de efectivo de forma similar a la utilizada con una tarjeta convencional.

Este procedimiento evita que el plástico sea insertado físicamente en la terminal y reduce la manipulación de elementos que podrían ser vulnerables a técnicas de fraude.

Además, la rapidez del proceso constituye uno de los principales atractivos para quienes buscan realizar operaciones bancarias de manera más eficiente.

La tecnología NFC, protagonista de la innovación

La clave detrás de este sistema es la tecnología Near Field Communication, conocida popularmente por sus siglas NFC.

Aunque muchas personas comenzaron a escuchar sobre ella recientemente, lo cierto es que lleva varios años integrada en teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y diversos dispositivos electrónicos.

Su principal característica consiste en permitir la comunicación inalámbrica entre equipos que se encuentran a muy corta distancia entre sí.

A diferencia de otras tecnologías de transmisión de datos, NFC fue diseñada para operar de manera rápida, segura y prácticamente instantánea cuando dos dispositivos compatibles se aproximan.

Gracias a esta capacidad, se ha convertido en una herramienta fundamental para pagos móviles, sistemas de identificación electrónica, validación de boletos digitales y ahora también para retiros de efectivo en cajeros automáticos.

El principio físico que hace posible la conexión

El funcionamiento de NFC está basado en un fenómeno conocido como inducción electromagnética.

Cuando dos dispositivos compatibles se acercan, uno de ellos genera un pequeño campo electromagnético que permite establecer una comunicación temporal con el otro equipo.

Todo este proceso ocurre en cuestión de microsegundos y sin necesidad de cables o conexiones físicas.

La tecnología opera dentro de una frecuencia específica de radio, concretamente en 13,56 MHz, una banda ampliamente utilizada para aplicaciones de corto alcance.

Gracias a esta configuración, la información puede intercambiarse de forma rápida y eficiente en distancias reducidas, generalmente inferiores a los 15 centímetros.

La limitación de distancia no es una desventaja. Por el contrario, constituye una de sus principales fortalezas en materia de seguridad, ya que dificulta la interceptación de datos por parte de terceros.

Comunicación instantánea y segura

Uno de los aspectos más destacados de NFC es la velocidad con la que se establece la conexión.

Los especialistas explican que la comunicación puede activarse en aproximadamente 200 microsegundos, una cifra prácticamente imperceptible para los usuarios.

Una vez conectados, los dispositivos son capaces de intercambiar información a diferentes velocidades de transmisión, que pueden alcanzar 106, 212, 424 o incluso 848 Kbit por segundo, dependiendo de la configuración del sistema utilizado.

Estas prestaciones permiten que operaciones como pagos, validaciones de identidad o retiros de efectivo se completen en apenas unos segundos.

La rapidez no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también contribuye a agilizar el flujo de personas en cajeros automáticos ubicados en zonas con alta afluencia.

Los dos modos de funcionamiento del NFC

La tecnología NFC puede operar bajo dos modalidades diferentes, cada una diseñada para adaptarse a distintos escenarios de uso.

Modo activo

En esta modalidad, ambos dispositivos generan señales propias para comunicarse entre sí.

Esto significa que cada equipo participa activamente en el intercambio de información, enviando y recibiendo datos durante el proceso de conexión.

El modo activo suele utilizarse cuando ambos dispositivos cuentan con suficiente energía para mantener una comunicación bidireccional constante.

Modo pasivo

En el modo pasivo, únicamente uno de los dispositivos genera el campo electromagnético necesario para la comunicación.

El segundo equipo aprovecha ese campo para transmitir la información requerida mediante una técnica de modulación.

Este sistema es especialmente eficiente porque reduce el consumo energético y facilita la interacción entre equipos de distintas capacidades tecnológicas.

Muchos sistemas de pago y validación utilizan esta modalidad debido a su practicidad y bajo requerimiento de recursos.

Ventajas para los usuarios bancarios

La expansión de cajeros automáticos compatibles con NFC ofrece diversos beneficios para los clientes.

Entre las principales ventajas se encuentran:

Mayor comodidad al realizar operaciones.

Reducción de la dependencia de tarjetas físicas.

Menor exposición a fraudes relacionados con clonación de tarjetas.

Procesos de autenticación más modernos mediante biometría.

Transacciones más rápidas y eficientes.

Integración con billeteras digitales y aplicaciones móviles.

Además, los usuarios que suelen olvidar sus tarjetas o prefieren utilizar exclusivamente su teléfono móvil encuentran en esta tecnología una solución práctica para acceder a sus fondos.

Los desafíos de una banca cada vez más digital

A pesar de sus ventajas, la implementación de nuevas tecnologías también plantea desafíos.

Los expertos recuerdan que la seguridad digital sigue siendo una responsabilidad compartida entre instituciones financieras y usuarios.

Por ello, recomiendan mantener actualizados los dispositivos móviles, utilizar contraseñas robustas, activar mecanismos biométricos de autenticación y evitar instalar aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas.

También es fundamental verificar que las operaciones se realicen únicamente en cajeros oficiales y reportar inmediatamente cualquier comportamiento extraño o actividad sospechosa relacionada con las cuentas bancarias.

La educación financiera y tecnológica continúa siendo una herramienta esencial para aprovechar los beneficios de la innovación sin exponerse a riesgos innecesarios.

El futuro de los cajeros automáticos

La incorporación de NFC en cajeros automáticos de bancos como BBVA y Banamex refleja una tendencia que probablemente continuará expandiéndose durante los próximos años.

La industria financiera apuesta cada vez más por soluciones digitales capaces de combinar rapidez, comodidad y seguridad en una misma experiencia.

Mientras los pagos con teléfonos inteligentes ya forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, los retiros de efectivo sin tarjeta representan un nuevo paso dentro de esa evolución tecnológica.

Todo indica que el futuro de la banca estará marcado por sistemas cada vez más conectados, donde los teléfonos móviles funcionarán como herramientas centrales para administrar dinero, realizar pagos y acceder a servicios financieros. En ese contexto, la tecnología NFC emerge como uno de los pilares que están redefiniendo la relación entre los usuarios y las entidades bancarias, impulsando una nueva era de operaciones más ágiles, modernas y seguras.