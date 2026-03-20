Ya es oficial: todos los jubilados y pensionados deberán presentar el certificado de supervivencia antes del 31 de

Este documento permite verificar que el beneficiario continúa cumpliendo con las condiciones económicas exigidas por el sistema, dado que este tipo de prestaciones está destinado a personas con recursos limitados.

Pero no es el único requisito. En muchos casos también se exige la llamada “fe de vida” o certificado de supervivencia, una validación que acredita que el titular sigue con vida y, por lo tanto, mantiene el derecho a percibir el beneficio.

Desde el organismo encargado, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), remarcaron que ambos controles son fundamentales para evitar irregularidades y garantizar la correcta asignación de recursos públicos.

Consecuencias de no cumplir con el trámite

Uno de los puntos que más preocupa a los beneficiarios es qué ocurre en caso de no presentar la documentación dentro del plazo establecido.

Según confirmaron fuentes oficiales, no cumplir con este requisito no implica una baja automática definitiva, pero sí puede generar consecuencias importantes:

Suspensión temporal del pago de la pensión

Retención de haberes hasta regularizar la situación

Posible revisión del derecho a la prestación si el incumplimiento persiste

En este sentido, las autoridades aclararon que existe un margen para corregir la situación. Los beneficiarios cuentan con un plazo de hasta 90 días para presentar la documentación faltante una vez que el pago ha sido suspendido.

Sin embargo, advierten que no actuar a tiempo puede complicar el proceso de recuperación del beneficio, e incluso derivar en la pérdida del derecho si no se justifica adecuadamente la situación.

Un trámite que impacta especialmente a quienes viven en el exterior

Uno de los grupos más afectados por este tipo de controles es el de los pensionados que residen fuera de España. Para ellos, la presentación del certificado de supervivencia suele ser más compleja debido a la distancia y a los requisitos burocráticos tradicionales.

Con el objetivo de simplificar este proceso, el INSS impulsó herramientas digitales que permiten realizar el trámite de forma remota, sin necesidad de acudir a oficinas consulares o dependencias físicas.

La tecnología como aliada: así funciona la app oficial

En este contexto, el organismo lanzó una aplicación específica que busca agilizar y modernizar el sistema. Se trata de VIVESS, una herramienta digital diseñada para facilitar la validación de la fe de vida de manera rápida, segura y completamente online.

Disponible tanto en dispositivos Android como iOS, esta aplicación permite que los pensionistas completen el trámite en cuestión de minutos desde cualquier parte del mundo.

Paso a paso: cómo utilizar la aplicación

El procedimiento es sencillo, aunque requiere seguir una serie de pasos con precisión:

1. Descarga e instalación

El primer paso consiste en descargar la aplicación desde las tiendas oficiales. La app es gratuita y no requiere pagos adicionales.

2. Registro e identificación

Una vez instalada, el usuario deberá ingresar sus datos personales, incluyendo fecha de nacimiento y género. Luego, deberá validar su identidad mediante documentos oficiales como el DNI o a través del sistema de autenticación digital conocido como Cl@ve.

3. Validación de supervivencia

Aquí se realiza el proceso clave: el usuario debe mostrar su documento de identidad frente a la cámara del dispositivo, tanto en su parte frontal como posterior. Luego, el sistema solicita una verificación facial, que incluye gestos simples como sonreír.

4. Firma digital del trámite

Tras completar la validación, el beneficiario debe firmar electrónicamente el documento dentro de la aplicación.

5. Confirmación inmediata

Una vez finalizado el proceso, el sistema envía automáticamente la información al INSS. El usuario recibe un comprobante digital que puede descargar y guardar como respaldo.

Mayor control y digitalización: el nuevo rumbo del sistema previsional

Este tipo de medidas se enmarca dentro de un proceso más amplio de modernización del sistema de seguridad social en España. Las autoridades buscan reducir fraudes, mejorar la eficiencia administrativa y optimizar el uso de recursos públicos.

La implementación de herramientas digitales como VIVESS refleja un cambio de paradigma: menos burocracia presencial y más autogestión digital, aunque no sin desafíos, especialmente para los adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología.

Preocupación entre los jubilados

A pesar de las ventajas del sistema digital, muchos pensionados manifestaron inquietudes respecto a la implementación de estos controles.

Entre las principales preocupaciones se destacan:

Dificultades para utilizar aplicaciones móviles

Falta de acceso a dispositivos tecnológicos

Problemas de conectividad en algunos países

Desconocimiento sobre los plazos y requisitos

Organizaciones sociales y asociaciones de jubilados advirtieron que es necesario reforzar la información y brindar asistencia personalizada para evitar que miles de personas queden fuera del sistema por cuestiones administrativas.

Recomendaciones clave para evitar problemas

Frente a este escenario, especialistas en seguridad social recomiendan tomar algunas precauciones básicas:

Verificar con anticipación los requisitos

Reunir toda la documentación necesaria antes del vencimiento

Utilizar canales oficiales para realizar los trámites

Guardar comprobantes digitales o físicos

Consultar con organismos oficiales ante cualquier duda

Además, subrayan la importancia de no dejar el trámite para último momento, ya que cualquier inconveniente técnico podría impedir su correcta presentación dentro del plazo.

Una fecha límite que no admite descuidos

El 31 de marzo se presenta como una fecha clave en el calendario de miles de pensionados. Más allá de tratarse de un trámite administrativo, su cumplimiento es determinante para garantizar la continuidad de los ingresos mensuales.

Las autoridades insisten en que el objetivo no es perjudicar a los beneficiarios, sino asegurar que el sistema funcione de manera transparente y eficiente. Sin embargo, el desafío sigue siendo lograr que la información llegue a todos y que nadie quede excluido por falta de acceso o desconocimiento.