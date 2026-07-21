La contundente decisión de Rosalía tras la polémica por el video antiargentina que se viralizó

Tras la difusión del video, algunos usuarios expresaron su enojo en redes sociales e incluso aseguraron que decidieron devolver las entradas que habían adquirido para sus shows en Buenos Aires, generando un fuerte debate entre sus seguidores.

Qué dice el comunicado de los fans de Rosalía

Los fans de Rosalía publicaron un comunicado tras la fuerte repercusión que generó el video que la cantante española reposteó en sus redes y que muchos interpretaron como una burla hacia la Argentina luego de la victoria de España en la final del Mundial.

Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas.

Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el repost de Rosalía en Tik Tok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad Argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino.

También creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza.

Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas.

Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio.