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La contundente decisión de Rosalía tras la polémica por el video antiargentina que se viralizó

Rosalía tomó cartas en el asunto tras la viralización del video antiargentina al que había dado repost y que hacía referencia al triunfo de España sobre Argentina en la final.

21 jul 2026, 21:25
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La contundente decisión de Rosalía tras la polémica por el video antiargentina que se viralizó

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Luego de que se viralizara el repost que hizo Rosalía de un video publicado por Mía Khalifa, el episodio generó repercusión en redes sociales por el particular mensaje que acompañaba las imágenes. La actriz de cine para adultos compartió una postal desde un balcón de Nueva York, con la luz del día como escenario, mientras de fondo sonaba La perla, una de las canciones que forman parte del álbum Lux de la artista española.

En el video, dejó una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios: Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas. Además, acompañó la publicación con varias banderas de España, un gesto que fue interpretado por muchos como una referencia al resultado deportivo y que despertó una ola de comentarios entre seguidores argentinos y españoles.

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Ante la fuerte repercusión que generó la publicación, Rosalía decidió dar marcha atrás y eliminó el repost que había realizado en sus redes sociales. La cantante española no hizo declaraciones al respecto, pero el gesto llegó luego de la ola de críticas que recibió tras la viralización del video.

La polémica tomó aún más fuerza porque la artista llegará en los próximos días a la Argentina para presentarse en el Movistar Arena, donde tiene programadas cuatro fechas como parte de su LUX Tour 2026. Rosalía se subirá al escenario porteño el sábado 1 de agosto, domingo 2, martes 4 y jueves 6 de agosto.

Tras la difusión del video, algunos usuarios expresaron su enojo en redes sociales e incluso aseguraron que decidieron devolver las entradas que habían adquirido para sus shows en Buenos Aires, generando un fuerte debate entre sus seguidores.

Qué dice el comunicado de los fans de Rosalía

Los fans de Rosalía publicaron un comunicado tras la fuerte repercusión que generó el video que la cantante española reposteó en sus redes y que muchos interpretaron como una burla hacia la Argentina luego de la victoria de España en la final del Mundial.

Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas.

Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido sobre el repost de Rosalía en Tik Tok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad Argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino.

También creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza.

Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas.

Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio.

     

 

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