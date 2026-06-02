Tras quedarse sola en Turquía, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña publicó un mensaje inquietante

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¿Qué opina La China Suárez de un eventual contrato de Mauro Icardi con River?

La China Suárez tiene River en el corazón y lo dejó bien claro cuando Mario Pergolini le preguntó en cámara si quería que Icardi volviera a la Argentina: "Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado", fue su respuesta. Cuando el conductor tiró la opción de Boca, ella fue lapidaria: "Boca prohibidísimo". Sin embargo, la posibilidad de que ese sueño se haga realidad está atada a una condición que le complica todo. Según trascendió, Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River, ya contactó a Icardi hasta cuatro veces con una propuesta concreta: 1.800.000 dólares por 18 meses de contrato, unos 100.000 dólares mensuales, una cifra muy inferior al millón de euros por mes que cobraría actualmente en Turquía.

Ahí está el dilema de la China. Porque Augusto Tartúfoli sumó un dato que nadie quería escuchar y lo escribió sin anestesia en X: "Si viene a jugar a la Argentina, Wanda y Vicuña se lo van a agradecer". La pregunta queda flotando: ¿pesa más el sueño de ver a su pareja con la camiseta de River, o el dolor de saber que sus mayores rivales también van a estar contentos con la decisión?