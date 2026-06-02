Tras quedarse sola en Turquía, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña publicó un mensaje inquietante

Los hijos de la China Suárez volvieron a estar en el centro de la escena a raíz del viaje que la actriz realizó junto a Mauro Icardi, primero a Japón y luego a Maldivas.
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Magnolia, la hija de La China Suárez y Benjamín Vicuña, quedó en el centro de la polémica luego de conocerse que la actriz la dejó al cuidado de una niñera en Turquía.
Los hijos de la China Suárez volvieron a estar en el centro de la escena a raíz del viaje que la actriz realizó junto a Mauro Icardi, primero a Japón y luego a Maldivas.
Según reveló Paula Varela en Intrusos (América TV), durante ese tiempo los chicos se quedaron solos en Turquía al cuidado de una niñera, sin la presencia de ningún familiar —ni siquiera de su abuela, como solía ocurrir en situaciones similares—. La información desató una ola de críticas hacia la China y puso el foco sobre Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de los menores.
A los pocos días, Rufina Cabré, Amancio y Magnolia Vicuña llegaron a Argentina para reencontrarse con sus respectivos papás. Fue entonces cuando Benjamín compartió en su cuenta de Instagram una imagen que se viralizó al instante: una hoja con un mensaje escrito de puño y letra por su hija Magnolia. "Papá te amo mucho", se leía en el papel, acompañado de un dibujo de corazón y una carita sonriente.
La publicación generó lecturas bien distintas según el bando. Para los seguidores de Vicuña, fue una foto enternecedora que expone la buena relación entre padre e hija. Pero desde el lado de los fans de la China, el posteo fue interpretado de inmediato como una indirecta hacia ella, en plena polémica por haberlos dejado solos en el exterior. La foto volvió a poner en evidencia que, en esta historia, cada gesto en redes tiene el potencial de convertirse en un capítulo nuevo de un escándalo que no termina de cerrarse.
La China Suárez tiene River en el corazón y lo dejó bien claro cuando Mario Pergolini le preguntó en cámara si quería que Icardi volviera a la Argentina: "Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado", fue su respuesta. Cuando el conductor tiró la opción de Boca, ella fue lapidaria: "Boca prohibidísimo". Sin embargo, la posibilidad de que ese sueño se haga realidad está atada a una condición que le complica todo. Según trascendió, Pablo Longoria, el nuevo director deportivo de River, ya contactó a Icardi hasta cuatro veces con una propuesta concreta: 1.800.000 dólares por 18 meses de contrato, unos 100.000 dólares mensuales, una cifra muy inferior al millón de euros por mes que cobraría actualmente en Turquía.
Ahí está el dilema de la China. Porque Augusto Tartúfoli sumó un dato que nadie quería escuchar y lo escribió sin anestesia en X: "Si viene a jugar a la Argentina, Wanda y Vicuña se lo van a agradecer". La pregunta queda flotando: ¿pesa más el sueño de ver a su pareja con la camiseta de River, o el dolor de saber que sus mayores rivales también van a estar contentos con la decisión?