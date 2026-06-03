Ni Una Menos vuelve a las calles: a qué hora y dónde es la marcha por los 11 años del movimiento

Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:

14 a 15 horas: inicio de la concentración de organizaciones y movimientos.

17 horas: comienzo del acto y movilización principal frente a Plaza Congreso.

En paralelo, distintas provincias también realizarán marchas, intervenciones y actividades culturales en plazas y espacios públicos.

Qué calles estarán cortadas por la movilización

Debido a la convocatoria, se esperan restricciones y desvíos de tránsito en gran parte del centro porteño durante la tarde del miércoles.

Los cortes totales estarán concentrados en las inmediaciones del Congreso y afectarán especialmente:

Avenida Callao y Avenida Entre Ríos.

Avenida Corrientes.

Avenida Belgrano.

Avenida de Mayo.

Avenida Rivadavia.

También habrá interrupciones temporales en puntos clave de circulación, entre ellos:

Cruces de Avenida 9 de Julio con Avenida de Mayo y Avenida Belgrano.

Zona de Plaza de Mayo.

Área de Tribunales.

Por ese motivo, se recomienda evitar circular en auto por el centro porteño durante la tarde y consultar posibles modificaciones en recorridos de transporte público.

Ni Una Menos: miles de mujeres marcharon al Congreso Ni Una Menos: miles de mujeres marcharon al Congreso. (Foto: gentileza TN)

La convocatoria de este año se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones.

Los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, confirmaron que participarán de la marcha para exigir justicia por su nieta. El caso generó una fuerte repercusión nacional y reavivó el debate sobre las políticas de prevención de la violencia de género.

Quiénes participaran de la marcha Ni Una Menos

La Confederación General del Trabajo (CGT) también anunció su participación en la movilización. A través de un comunicado, expresó: “Volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”. La central obrera se concentrará desde las 17 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís.

Por su parte, la CTA ratificó su presencia y aseguró que la marcha, que ya había sido definida en una asamblea realizada la semana pasada, adquirió una nueva dimensión tras el impacto generado por el femicidio de Agostina Vega.

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Por qué se conmemora Ni Una Menos

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la localidad santafesina de Rufino. Aquella multitudinaria movilización logró instalar en la agenda pública la problemática de la violencia machista y se convirtió en una referencia para toda América Latina.

A once años de aquella primera manifestación, las organizaciones que integran el colectivo advierten sobre la persistencia de la violencia de género y cuestionan el retroceso de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas.

Según datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina. La organización estima que, durante ese período, ocurrió un femicidio cada 31 horas.

ni_una_menos_x1x_1_crop1685734221900.jpg_1833193316.webp Masiva manifestación en todo el país bajo el lema "Ni una menos". (Foto: archivo).

Además del reclamo por justicia y el fortalecimiento de las políticas de protección, la movilización también expresará su rechazo al proyecto sobre falsas denuncias impulsado por la senadora nacional Carolina Losada.

“Convocamos particularmente a manifestarnos en contra del proyecto de falsas denuncias, que pone a circular discursos que después tienen efectos muy concretos en la administración de Justicia y en las fuerzas de seguridad”, sostuvo la activista feminista Lala Pasquinelli durante la conferencia de prensa previa a la marcha.

Con una década de historia y miles de personas convocadas en todo el país, Ni Una Menos volverá a ocupar el espacio público para renovar un reclamo que sigue vigente: el fin de la violencia contra mujeres y diversidades.