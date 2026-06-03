A once años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el colectivo Ni Una Menos volverá a colmar las calles este 3 de junio con una nueva convocatoria nacional.
La convocatoria es este 3 de junio y se replicará en distintos puntos del país. La movilización estará atravesada por el reclamo de Justicia por los femicidios de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia.
Ni Una Menos vuelve a las calles: a qué hora y dónde es la marcha por los 11 años del movimiento
A once años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina, el colectivo Ni Una Menos volverá a colmar las calles este 3 de junio con una nueva convocatoria nacional.
La marcha se realizará bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. También habrá actividades y movilizaciones en distintas ciudades del país.
La convocatoria principal está prevista para las 17 horas en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde se desarrollará el acto central con la participación de referentes feministas y organizaciones sociales.
Sin embargo, desde horas del mediodía comenzarán a llegar columnas y agrupaciones a distintos accesos del centro porteño. El cronograma previsto para la jornada incluye:
En paralelo, distintas provincias también realizarán marchas, intervenciones y actividades culturales en plazas y espacios públicos.
Debido a la convocatoria, se esperan restricciones y desvíos de tránsito en gran parte del centro porteño durante la tarde del miércoles.
Los cortes totales estarán concentrados en las inmediaciones del Congreso y afectarán especialmente:
También habrá interrupciones temporales en puntos clave de circulación, entre ellos:
Por ese motivo, se recomienda evitar circular en auto por el centro porteño durante la tarde y consultar posibles modificaciones en recorridos de transporte público.
La convocatoria de este año se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los recientes femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones.
Los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth, confirmaron que participarán de la marcha para exigir justicia por su nieta. El caso generó una fuerte repercusión nacional y reavivó el debate sobre las políticas de prevención de la violencia de género.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también anunció su participación en la movilización. A través de un comunicado, expresó: “Volvemos a gritar: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!”. La central obrera se concentrará desde las 17 en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Solís.
Por su parte, la CTA ratificó su presencia y aseguró que la marcha, que ya había sido definida en una asamblea realizada la semana pasada, adquirió una nueva dimensión tras el impacto generado por el femicidio de Agostina Vega.
El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta al femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en la localidad santafesina de Rufino. Aquella multitudinaria movilización logró instalar en la agenda pública la problemática de la violencia machista y se convirtió en una referencia para toda América Latina.
A once años de aquella primera manifestación, las organizaciones que integran el colectivo advierten sobre la persistencia de la violencia de género y cuestionan el retroceso de políticas públicas destinadas a la prevención y asistencia de las víctimas.
Según datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina. La organización estima que, durante ese período, ocurrió un femicidio cada 31 horas.
Además del reclamo por justicia y el fortalecimiento de las políticas de protección, la movilización también expresará su rechazo al proyecto sobre falsas denuncias impulsado por la senadora nacional Carolina Losada.
“Convocamos particularmente a manifestarnos en contra del proyecto de falsas denuncias, que pone a circular discursos que después tienen efectos muy concretos en la administración de Justicia y en las fuerzas de seguridad”, sostuvo la activista feminista Lala Pasquinelli durante la conferencia de prensa previa a la marcha.
Con una década de historia y miles de personas convocadas en todo el país, Ni Una Menos volverá a ocupar el espacio público para renovar un reclamo que sigue vigente: el fin de la violencia contra mujeres y diversidades.