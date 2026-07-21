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El gran gesto de Argentina con España que ningún subcampeón repetía en una final del Mundial desde 2014

La selección permaneció en el campo durante toda la ceremonia de coronación de España después de la derrota en la final. En las últimas cuatro Copas del Mundo, los equipos subcampeones habían optado por retirarse antes de la celebración de los campeones.

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La selección argentina protagonizó uno de los gestos más destacados de deportividad tras la final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La selección argentina protagonizó uno de los gestos más destacados de deportividad tras la final del Mundial 2026. (Foto: Reuters)

La selección argentina protagonizó uno de los gestos más destacados de deportividad tras la final del Mundial 2026. Luego de caer ante España en el partido decisivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permaneció en el campo de juego durante toda la ceremonia de premiación y acompañó el momento en que el conjunto español levantó la Copa del Mundo.

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Fotos: Reuters 

La escena contrastó con lo ocurrido en las últimas ediciones del torneo, donde los equipos que terminaron como subcampeones optaron por retirarse o no presenciar la celebración completa del campeón. En ese contexto, la actitud del plantel argentino volvió a poner en valor una conducta que ya había mostrado doce años atrás, tras la final de Brasil 2014.

La selección argentina permaneció en el campo de juego durante toda la ceremonia de premiación y acompañó el momento en que el conjunto español levantó la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

La selección argentina permaneció en el campo de juego durante toda la ceremonia de premiación y acompañó el momento en que el conjunto español levantó la Copa del Mundo. (Foto: Reuters)

El antecedente con Alejandro Sabella

Aquella vez, Argentina llegó al partido decisivo después de 24 años de ausencia en una final mundialista. El equipo conducido por Alejandro Sabella cayó ante Alemania en el estadio Maracaná y quedó a las puertas de conquistar su tercera estrella. A pesar de la frustración, los jugadores permanecieron en el campo luego de recibir las medallas de plata y respetaron la coronación alemana.

Esa final también dejó una imagen recordada por los hinchas. Tras la ceremonia, Mario Götze, autor del gol del triunfo alemán, le pidió una fotografía a Lionel Messi. El capitán argentino aceptó el pedido pese a la derrota.

El equipo conducido por Alejandro Sabella permaneció en el campo luego de recibir las medallas de plata y respetaron la coronación alemana. (Foto: archivo)

El equipo conducido por Alejandro Sabella permaneció en el campo luego de recibir las medallas de plata y respetaron la coronación alemana. (Foto: archivo)

La conducta de la Albiceleste se diferencia de la adoptada por otros seleccionados en finales recientes. En Sudáfrica 2010, Países Bajos recibió las medallas de subcampeón, pero no permaneció en el escenario de la premiación cuando España celebró la obtención de su primera Copa del Mundo en Johannesburgo.

La selección permaneció en el campo durante toda la ceremonia de coronación de España después de la derrota en la final. (Foto: Reuters)

La selección permaneció en el campo durante toda la ceremonia de coronación de España después de la derrota en la final. (Foto: Reuters)

La situación volvió a repetirse en Rusia 2018. Croacia, una de las grandes revelaciones del certamen liderada por Luka Modric, Ivan Rakiti y Mario Manduki, cayó ante Francia por 4 a 2 en la final disputada en Moscú. Tras recibir el reconocimiento por el segundo puesto, los futbolistas croatas tampoco se quedaron para presenciar los festejos franceses.

Algo similar ocurrió en Qatar 2022. Luego de una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales, Francia perdió por penales frente a Argentina y no permaneció en el campo durante la celebración albiceleste. Después de recibir las medallas de subcampeón, los jugadores franceses saludaron a sus hinchas y abandonaron el estadio Lusail antes del levantamiento de la Copa.

La final de 2026

La final de 2026 dejó una postal diferente. Tras recibir las medallas de plata, los jugadores argentinos permanecieron en el terreno de juego mientras España celebraba la conquista del título. Más tarde, se acercaron a la tribuna para agradecer el apoyo de los hinchas que acompañaron al equipo durante todo el torneo.

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