Con Agostina Vega como símbolo del reclamo, Ni Una Menos vuelve a movilizarse en todo el país

cinthia fernandez agostina vega La adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.(Foto: redes sociales)

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) informaron que participarán de la movilización y convocaron a concentrarse a las 17 en la intersección de Yrigoyen y Solís. "Volvemos a gritar: vivas, libres y desendeudadas nos queremos", expresaron desde la central obrera al anunciar su adhesión a la jornada.

Por su parte, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) también ratificó su participación y destacó que la movilización adquiere una relevancia especial tras el impacto social generado por el femicidio de Agostina Vega.

Se cumplen 11 años de la primera marcha de Ni Una Menos

El movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 a partir de una movilización histórica contra los femicidios y la violencia machista. La convocatoria tuvo como detonante el asesinato de Chiara Páez, una adolescente de 14 años que fue víctima de femicidio en la localidad santafesina de Rufino.

Aquella manifestación reunió a cientos de miles de personas en todo el país y se convirtió en uno de los movimientos sociales más importantes de la última década en Argentina. Desde entonces, cada 3 de junio se realizan marchas para visibilizar la problemática y reclamar medidas de protección para mujeres y diversidades.

El reclamo por los femicidios y las políticas públicas

En una conferencia de prensa realizada en la previa de la marcha, referentes del colectivo señalaron que casos como el de Agostina Vega no deben analizarse como hechos aislados, sino como parte de una problemática estructural que continúa vigente.

Además, expresaron preocupación por lo que consideran un retroceso en las políticas públicas destinadas a prevenir y atender situaciones de violencia de género.

Las organizaciones también cuestionaron discursos públicos que relativizan o niegan la existencia de estas violencias y advirtieron sobre el impacto que pueden tener en el acceso a la Justicia de las víctimas.

Ni una menos (1).jpg A once años de la primera movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género. (Foto: archivo)

Los datos que preocupan a las organizaciones

Según cifras difundidas por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3.073 femicidios en Argentina. De acuerdo con ese relevamiento, durante los últimos once años se produjo un femicidio cada 31 horas en el país.

Las estadísticas volverán a ser uno de los ejes centrales de la movilización, que busca mantener vigente el reclamo por medidas de prevención, asistencia y protección para mujeres y personas en situación de violencia.

El rechazo al proyecto sobre falsas denuncias

Otro de los puntos que tendrá protagonismo durante la jornada será el rechazo al proyecto sobre falsas denuncias impulsado por la senadora Carolina Losada.

Desde Ni Una Menos sostienen que la iniciativa contribuye a instalar discursos que pueden desalentar las denuncias y afectar la respuesta judicial frente a situaciones de violencia.

La activista feminista Lala Pasquinelli, impulsora del proyecto Mujeres que no fueron Tapa, cuestionó la propuesta y advirtió sobre las consecuencias que podría generar en las víctimas que buscan acceder al sistema judicial.