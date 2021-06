8 años después un hombre descubrió que la cajera le había dejado su número en el ticket y se volvió viral

"Me di cuenta casi 8 años después", escribe en su pantalla mientras muestra el nombre de la chica, llamada Graciela, quien probablemente tenía planes de salir con él, con la canción "Never Forget You" de Noisettes de fondo, utilizada generalmente por los usuarios para contar este tipo de historias, donde en algún momento de su vida tuvieron contacto con una persona y la dejaron pasar.

"Yo creo que uno está soltero por pndjo (sic)", escribió en la descripción. El video ya tiene más de 250 mil likes y más de 2 mil comentarios, en los cuales muchos incentivaban al hombre a llamar al número telefónico que aparecía en el papel para ver si la mujer respondía.

Ante la repercusión por el video donde mostró el ticket, el hombre se vio obligado a subir otro video para desarrollar más la historia. Allí aclaró que se trataba de un baucher de pago de una escuela, y también mostró cómo lucía en eso entonces, intrigando a otros usuarios.