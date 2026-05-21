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JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

Se oficializó el esquema para la acreditación del Sueldo Anual Complementario destinado al sector pasivo. La Administración Nacional de la Seguridad Social depositará la primera cuota del aguinaldo de forma unificada con el haber mensual indexado y el bono de refuerzo extraordinario.

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JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el calendario de liquidaciones del próximo periodo mensual incorporando el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). Se informa que este beneficio previsional de ley se acreditará de manera conjunta con los haberes ordinarios, permitiendo que los adultos mayores dispongan de la totalidad de sus fondos en una misma jornada bancaria según el cronograma oficial establecido.

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El cálculo que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social se aplica sobre la mayor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año. Se confirma que para los beneficiarios de los haberes mínimos, el medio aguinaldo funcionará como un alivio financiero clave. La medida busca agilizar la atención en las sucursales bancarias y asegurar la liquidez en las terminales de cajeros automáticos de todo el país.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: ¿qué va a pasar en junio de 2026?

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JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

JUBILADOS de ANSES en junio: confirman la fecha de cobro del AGUINALDO

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el SAC tomando como referencia el haber previsional básico incrementado por el último índice inflacionario. Tras confirmarse que la movilidad mensual derivada del IPC de abril es del 2,6%, el haber mínimo se reconfigura en $403.396,63, cifra que determina el valor de la cuota del aguinaldo.

Se establece que para los jubilados que perciben la escala inferior de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el monto del medio aguinaldo se ubicará exactamente en $201.698,31. Al unificarse el haber mensual ajustado, el aguinaldo de ley y la continuidad del bono de refuerzo excepcional de $70.000, los adultos mayores de la mínima accederán a un total bruto de $675.094,94 en sus cuentas de la seguridad social.

¿Cómo se abona el medio aguinaldo junto al haber de la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá estos conceptos en un único depósito bancario para optimizar los procesos de carga de datos financieros y evitar trámites presenciales dobles. Los adultos mayores verán el dinero operativo en sus tarjetas de débito el mismo día asignado por el cronograma general de pagos por terminación de documento.

Se establece que el aguinaldo que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra alcanzado por los descuentos ordinarios de la obra social, pero está exento de los topes de ingresos que condicionan el pago del bono de emergencia. Los titulares pueden chequear de forma anticipada el desglose de su recibo digital en la plataforma oficial del organismo para constatar las sumas netas disponibles.

¿Cuáles son las fechas de cobro para el sector pasivo este mes?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social organizó las jornadas de pago según el último dígito del DNI, distribuyendo las fechas para las jubilaciones mínimas entre el lunes 8 y el lunes 22 de junio de 2026.

Las fechas confirmadas para la escala básica son:

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026.

  • DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026.

¿Cuándo perciben sus fondos los haberes superiores?

Se establece que las jubilaciones que superan el haber básico cobrarán entre el martes 23 y el lunes 29 de junio de 2026, percibiendo el reajuste del 2,6% y el aguinaldo correspondiente a su escala previsional.

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