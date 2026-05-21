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Jorge Rial se metió con un tema sensible de Wanda Nara para pegarle por su Martín Fierro: "Medida..."

Sin guardarse nada, Jorge Rial apuntó contra Wanda Nara tras su triunfo en los Martín Fierro y quedó en el centro de la polémica por la filosa referencia que utilizó en sus redes. Acá, el mensaje completo.

21 may 2026, 14:45
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Jorge Rial se metió con un tema sensible de Wanda Nara para pegarle por su Martín Fierro: "Medida..."

La entrega de los premios Martín Fierro volvió a quedar envuelta en un fuerte escándalo y, como ocurre desde hace años, las decisiones de APTRA despertaron tanto respaldo como durísimas críticas. En medio de ese clima de tensión y debate, Jorge Rial volvió a apuntar contra la asociación presidida por su examigo Luis Ventura, y utilizó el triunfo de Wanda Nara como argumento para lanzar una nueva e incendiaria crítica.

El conductor, que históricamente se mostró muy duro con la entidad, reaccionó luego de que la empresaria y figura mediática se quedara con el premio a mejor conductora de la televisión argentina, una de las categorías que más ruido generó durante la ceremonia. La consagración de Wanda no pasó inadvertida, sobre todo porque se impuso frente a figuras de enorme trayectoria como Moria Casán, Georgina Barbarossa, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Pamela David.

En ese contexto, Rial, hoy más enfocado en la actualidad política y social que en los escándalos de la farándula, eligió expresarse desde su cuenta de X, donde compartió un mensaje que rápidamente generó polémica y una catarata de cuestionamientos.

“Llego tarde”, escribió inicialmente el periodista, en una frase que muchos interpretaron como una ironía viniendo de alguien que construyó gran parte de su carrera adelantando exclusivas del mundo del espectáculo. Luego agregó: “pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido”.

wanda nara 2

Sin embargo, lo que parecía un comentario favorable terminó derivando en una frase que provocó una fuerte reacción en redes sociales. “Coincide con la medida ética y estética de esa agrupación de bochas llamada Aptra”, disparó el exconductor de Intrusos, fiel a su estilo filoso y confrontativo.

Las repercusiones no tardaron en multiplicarse y numerosos usuarios cuestionaron a Rial por referirse de esa manera a un aspecto físico, remarcando que se trató de un comentario considerado por muchos como desubicado, estigmatizante y fuera de época. De hecho, gran parte de las respuestas apuntaron a que actualmente existe una mayor conciencia social respecto a evitar opiniones sobre los cuerpos ajenos.

Mientras tanto, la victoria de Wanda Nara continuó alimentando versiones y controversias alrededor de la premiación. Por un lado, Georgina Barbarossa expresó públicamente su enojo y calificó el resultado como “una falta de respeto”, además de deslizar que podría dejar de asistir a futuras ceremonias.

A eso se sumaron las declaraciones de Karina Iaviccoli, quien aseguró haber hablado con 34 de los 93 integrantes de APTRA y sostuvo que “ninguno votó a Wanda”. En paralelo, Matías Vázquez, conductor de Puro Show, reveló que Luis Ventura le habría comentado a un socio cercano que “no quedaba otra” más que entregarle el galardón a la mediática.

TW Jorge Rial sobre MF de Wanda Nara contra Wanda Nara

Cuál es la situación sentimental de Jorge Rial tras ser visto con una misteriosa mujer

La vida sentimental de Jorge Rial volvió a instalarse en el centro de la atención mediática luego de su separación de María del Mar Ramón. Recientemente comenzaron a circular fuertes versiones indicando que el conductor estaría iniciando una nueva historia amorosa, luego de que se difundieran imágenes donde apareció acompañado por una misteriosa mujer en un aeropuerto.

El tema explotó en el programa El Ejército de la Mañana, el ciclo de Bondi Live en el que Pepe Ochoa dio detalles sobre el supuesto presente sentimental del periodista. Allí, el panelista reveló información que rápidamente generó repercusión y despertó especulaciones sobre quién sería la rubia que apareció junto a Rial.

“Estuvo acaramelado en un aeropuerto”, lanzó Ochoa al aire, dejando entrever que el exconductor de Intrusos habría vuelto a apostar al amor poco tiempo después de haber terminado su relación con la escritora.

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, el panelista profundizó sobre el viaje que habría realizado Jorge Rial acompañado por esta mujer y aseguró que no se habría tratado de un encuentro casual. “Fue con ella y volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. En la foto se ve la rubia que lo acompaña, pero todavía no sé su nombre”, explicó, aportando más datos sobre la situación.

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Según relató Ochoa, ambos habrían viajado juntos a Mendoza y durante toda la estadía se mostraron muy cercanos. “Me cuentan que a la ida y a la vuelta estuvo con esta rubia muy cerca, contentos, felices y pasaron unos días en Mendoza”, comentó en el programa, alimentando aún más las sospechas de romance.

Además, hubo un detalle puntual que terminó de encender las alarmas en el mundo del espectáculo. “Estaban de la mano”, afirmó el panelista sobre una de las escenas que habrían visto quienes coincidieron con ellos durante el viaje.

Por ahora, Jorge Rial eligió mantenerse en silencio y no salió a aclarar ni desmentir las versiones que comenzaron a circular tras la aparición de las imágenes. Sin embargo, la exposición pública junto a esta mujer alcanzó para que el tema rápidamente se instalara en los medios y las redes sociales.

En medio de este escenario, también reaparecieron comentarios que vuelven a vincular sentimentalmente al periodista con Viviana Canosa, con quien mantiene una relación cercana desde hace años. Aunque no existe ninguna confirmación concreta, las especulaciones sobre el presente amoroso de Rial no dejan de crecer y suman un nuevo capítulo a su agitada vida personal.

Jorge Rial y enimática mujer - Captura El ejército de la mañana

     

 

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