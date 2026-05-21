Rodrigo Lussich cruzó a Mario Pergolini por su polémico chiste con Adrián Suar: "Me jodió"

"Lo que a mí me choca es que Pergolini dice no doy muy gay. Mario no se es muy gay, no se es muy heterosexual, se es. Y uno pretende que nos acepten como somos todos: a vos como sos, a mí como soy y como somos todos", comenzó el conductor.

"No se es muy gay porque ya eso suena raro, para que te vayas deconstruyendo porque te está costando, te salga el inconsciente y te gana", agregó.

Por su parte, Daniel Ambrosino comentó: "Sexualizar la situación me parece ridículo y tiene razón Bremer (Luis), atrasa. ¿Saben cuántos chicos heterosexuales van a boliches gay?".

"Los traiciona el inconsciente. De alguna manera Suar lo estigmatiza cuando ya lo pone en contexto", explicó Lussich.

A lo que Adrián Pallares aseguró: "Es humor que atrasa como un montón de humor que hay en la televisión argentina".

"El 'muy gay' fue lo que más me jodió. Insisto que no hubo mala leche sino una manera de pensar que te lleva para ese lado por una cuestión de edad", cerró firme Rodrigo Lussich cuestionando los dichos de Mario Pergolini.

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El picante mensaje de Luis Bremer al ver la escena al aire de Mario Pergolini y Adrián Suar

El periodista Luis Bremer se mostró indignado al ver la actuación al aire que hicieron Mario Pergolini y Adrián Suar en Otro Día Perdido y que despertó polémica en las redes.

"Signo de época, atrasan mil años. 'Si no se puede hacer humor'. Caricaturizar, ridiculizar. El reloj del tiempo cultural parece retroceder", aseguró el panelista de Desayuno Americano.