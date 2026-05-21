Rodrigo Lussich cruzó a Mario Pergolini por su polémico chiste con Adrián Suar: "Me jodió"

Carla Peterson y Adrián Suar, protagonistas de la obra Sottovoce, estuvieron invitados al programa Otro Día Perdido (El Trece) y la charla dejó un momento que generó polémica en las redes.
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Rodrigo Lussich habló en Intrusos sobre un acting que hicieron al aire Mario Pergolini y Adrián Suar que no le gustó y explicó los motivos.
Carla Peterson y Adrián Suar, protagonistas de la obra Sottovoce, estuvieron invitados al programa Otro Día Perdido (El Trece) y la charla dejó un momento que generó polémica en las redes.
Fue cuando el actor le propuso entre risas al conductor Mario Pergolini hacer una actuación particular: "Bailemos como si estuviéramos en un boliche gay. Si no se puede hacer humor me voy", le dijo Suar entre risas. A lo que el animador respondió: "Somos muy gay o...".
"Estoy con él, es mi novio y me acabo de pelear", puso en contexto Adrián en esa situación de humor al aire pero que trajo mucho ruido desde las redes sociales desperando algunas críticas.
Lo cierto es que desde Intrusos (América Tv), Rodrigo Lussich se refirió a este tema y dejó en claro su postura en desacuerdo con lo manifestado por Pergolini.
"Lo que a mí me choca es que Pergolini dice no doy muy gay. Mario no se es muy gay, no se es muy heterosexual, se es. Y uno pretende que nos acepten como somos todos: a vos como sos, a mí como soy y como somos todos", comenzó el conductor.
"No se es muy gay porque ya eso suena raro, para que te vayas deconstruyendo porque te está costando, te salga el inconsciente y te gana", agregó.
Por su parte, Daniel Ambrosino comentó: "Sexualizar la situación me parece ridículo y tiene razón Bremer (Luis), atrasa. ¿Saben cuántos chicos heterosexuales van a boliches gay?".
"Los traiciona el inconsciente. De alguna manera Suar lo estigmatiza cuando ya lo pone en contexto", explicó Lussich.
A lo que Adrián Pallares aseguró: "Es humor que atrasa como un montón de humor que hay en la televisión argentina".
"El 'muy gay' fue lo que más me jodió. Insisto que no hubo mala leche sino una manera de pensar que te lleva para ese lado por una cuestión de edad", cerró firme Rodrigo Lussich cuestionando los dichos de Mario Pergolini.
El periodista Luis Bremer se mostró indignado al ver la actuación al aire que hicieron Mario Pergolini y Adrián Suar en Otro Día Perdido y que despertó polémica en las redes.
"Signo de época, atrasan mil años. 'Si no se puede hacer humor'. Caricaturizar, ridiculizar. El reloj del tiempo cultural parece retroceder", aseguró el panelista de Desayuno Americano.