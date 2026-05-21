En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Serie
ESTRENOS

Netflix estrena la última temporada de su serie más popular y es un fenómeno mundial

Esta serie romántica presenta su sexta temporada en Netflix y será la despedida más esperada en la plataforma de streaming.

Banner Seguinos en google DESK
Netflix estrena la última temporada de su serie más popular y es un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)

Netflix estrena la última temporada de su serie más popular y es un fenómeno mundial. (Foto: Archivo)

La exitosa serie "Emily en París" llegará oficialmente a su final con una sexta temporada en Netflix que promete emociones, nuevos destinos y un cierre pensado para los seguidores que acompañaron a Emily Cooper desde 2020. La noticia fue confirmada por Lily Collins, quien aseguró que el elenco ya trabaja en una despedida fantástica para cerrar uno de los fenómenos más importantes de la N roja.

Leé también José Coronado arrasa en Netflix con esta serie española que apenas tiene 6 episodios
José Coronado arrasa en Netflix con esta serie española que apenas tiene 6 episodios. (Foto: Archivo)

La plataforma anunció este jueves el inicio del rodaje de la temporada 6, una producción que comenzará en Grecia, continuará en Mónaco y terminará en París, la ciudad que transformó a la protagonista y que terminó convirtiéndose en el símbolo absoluto de la serie creada por Darren Star.

Netflix confirmó el final de la serie "Emily en París"

Después de meses de rumores y especulaciones entre los fanáticos, Netflix hizo oficial lo que muchos intuían. La historia de Emily Cooper tendrá un último capítulo y será en la sexta temporada.

La noticia llegó acompañada de un video protagonizado por Lily Collins, quien utilizó las redes sociales oficiales de la serie para comunicar el cierre definitivo del proyecto.

Embed

La intérprete también adelantó que los nuevos episodios buscarán recuperar todos los elementos que convirtieron a la serie en un fenómeno mundial: romance, moda, humor, conflictos sentimentales y escenarios europeos de ensueño.

El fenómeno mundial que construyó Netflix

Desde su estreno en octubre de 2020, Emily en París se convirtió en una de las producciones más reconocibles de Netflix. Lo que comenzó como una comedia romántica ambientada en Francia terminó transformándose en un fenómeno cultural que impulsó tendencias de moda, turismo y redes sociales.

La serie mostró una versión idealizada y glamorosa de París, con cafeterías perfectas, escenarios románticos y una estética visual que rápidamente captó la atención del público internacional.

Emily en París Netflix 1

Netflix reveló que entre 2023 y 2025 la producción acumuló aproximadamente 250 millones de visualizaciones. La quinta temporada incluso permaneció durante cinco semanas consecutivas dentro del top 10 global de series en inglés. Ese éxito terminó consolidando a Emily Cooper como uno de los personajes más populares de la plataforma.

El impacto de la serie también se trasladó fuera de la pantalla. Miles de turistas comenzaron a visitar locaciones reales utilizadas durante el rodaje y muchas marcas aprovecharon el fenómeno para desarrollar colaboraciones vinculadas al universo de la protagonista.

Lo que dejó la temporada 5 de "Emily en París"

La quinta entrega había modificado considerablemente el rumbo emocional de Emily. En esa temporada, la protagonista viajó a Roma y comenzó una relación con Marcello, heredero de una importante firma italiana de cachemira interpretado por Eugenio Franceschini.

Sin embargo, la historia terminó dejando en claro que el vínculo emocional de Emily seguía conectado a París.

Emily en París Netflix 3

La producción mostró a una Emily mucho más madura, enfrentando decisiones personales y profesionales más complejas que en temporadas anteriores. Esa evolución será uno de los ejes principales del cierre definitivo.

Cómo será la despedida de "Emily en París" en Netflix

El hecho de que Netflix haya decidido cerrar la serie con una temporada final planificada demuestra que la plataforma buscará darle un desenlace cuidado y ambicioso.

La producción continuará apostando por grandes locaciones europeas y una narrativa emocional que conecte directamente con los seguidores históricos de la ficción. Aunque todavía no existe una fecha oficial de estreno, el inicio del rodaje permite imaginar que la última temporada podría llegar durante 2027.

Emily en París Netflix 2

Mientras tanto, los fanáticos ya comenzaron la cuenta regresiva para despedirse de uno de los títulos más exitosos del catálogo de Netflix.

Emily en París no solo marcó una etapa dentro del streaming. También se transformó en una referencia cultural que mezcló moda, romance, humor y escapismo visual en plena era de las plataformas digitales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Serie París
Notas relacionadas
Qué ver en Netflix: la serie turca más romántica estrenó 8 nuevos capítulos
Ricardo Darín brilla en Netflix con su mejor película argentina y todos la están viendo
Llegó a Netflix la serie más esperada por los fans de "Stranger Things" y sólo son 8 episodios

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar