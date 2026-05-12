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Brutal ataque

La escalofriante frase que un hombre le dijo a su ex pareja antes de intentar matarla delante de su hija de 5 años

El agresor violó la restricción de acercamiento, atacó a la mujer frente a su hija de 5 años y la amenazó con un cuchillo.

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Un hombre intentó matar a su expareja en Almagro y quedó detenido. (Foto: Ministerio Público Fiscal).

Un hombre intentó matar a su expareja en Almagro y quedó detenido. (Foto: Ministerio Público Fiscal).

Un hombre de 34 años quedó detenido en Almagro con prisión preventiva acusado de haber intentado asesinar a su expareja delante de la hija de ambos, de apenas 5 años. El brutal episodio ocurrió en una vivienda del barrio porteño y es investigado como tentativa de femicidio agravado.

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Según la investigación, el agresor tenía una restricción de acercamiento por antecedentes de violencia de género, pero igualmente fue hasta la casa de la víctima con la excusa de celebrar su cumpleaños. Horas después, la situación derivó en una escena de extrema violencia.

De acuerdo con la denuncia, el hombre le exigió a la mujer que desbloqueara su teléfono celular para revisarlo. Ante la negativa, comenzó a insultarla y a golpearla en el rostro y distintas partes del cuerpo.

La violencia escaló cuando tomó una tijera e intentó cortarle el pelo mientras la amenazaba: “Si no sos mía, no sos de nadie”. Minutos después, agarró un cuchillo de 25 centímetros y apuntó directamente al cuello de la víctima.

“Te voy a matar”: el dramático ataque ocurrido en Almagro

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el acusado le gritó: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”, mientras intentaba apuñalarla.

La mujer logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la escena fue presenciada por la hija de ambos, de 5 años.

foto ilustrativa ataque en Almagro
El acusado, de 34 años, fue imputado por femicidio en grado de tentativa doblemente agravado.

El acusado, de 34 años, fue imputado por femicidio en grado de tentativa doblemente agravado.

En medio del shock y las agresiones, la víctima consiguió escapar hacia la calle y pedir ayuda. Fueron los vecinos quienes alertaron rápidamente a la Policía de la Ciudad, que llegó al lugar y logró reducir y detener al agresor.

Prisión preventiva para el acusado por tentativa de femicidio

La causa quedó a cargo del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, integrante de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, quien desde el inicio calificó el hecho como tentativa de femicidio agravado.

Posteriormente, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva para el acusado.

El hombre fue imputado por amenazas, lesiones, desobediencia y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado. La investigación continúa mientras la víctima recibe asistencia psicológica y contención especializada tras el violento ataque.

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