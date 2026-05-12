La escalofriante frase que un hombre le dijo a su ex pareja antes de intentar matarla delante de su hija de 5 años

“Te voy a matar”: el dramático ataque ocurrido en Almagro

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el acusado le gritó: “Te voy a matar. Si no estás conmigo, no estás con nadie”, mientras intentaba apuñalarla.

La mujer logró esquivar el ataque y el cuchillo terminó incrustado en una pared de la vivienda. Toda la escena fue presenciada por la hija de ambos, de 5 años.

foto ilustrativa ataque en Almagro El acusado, de 34 años, fue imputado por femicidio en grado de tentativa doblemente agravado.

En medio del shock y las agresiones, la víctima consiguió escapar hacia la calle y pedir ayuda. Fueron los vecinos quienes alertaron rápidamente a la Policía de la Ciudad, que llegó al lugar y logró reducir y detener al agresor.

Prisión preventiva para el acusado por tentativa de femicidio

La causa quedó a cargo del auxiliar fiscal Sebastián Corral Galvano, integrante de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal porteño, quien desde el inicio calificó el hecho como tentativa de femicidio agravado.

Posteriormente, el juez Ricardo Baldomar, titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°18, hizo lugar al pedido de la fiscalía y dictó la prisión preventiva para el acusado.

El hombre fue imputado por amenazas, lesiones, desobediencia y femicidio en grado de tentativa doblemente agravado. La investigación continúa mientras la víctima recibe asistencia psicológica y contención especializada tras el violento ataque.