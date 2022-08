La nueva vida de El Pepo: su pelea diaria contra la adicción y el deseo de seguir haciendo música

"Este tiempo de encierro me ayudó a encaminar de mi vida de otra manera, me dio tiempo para pensar un montón de cosas que venía haciendo mal y que hoy por hoy las puedo ir transitando", contó El Pepo.

Además, aseguró que no consume drogas "desde hace tres años y un mes casi", un proceso que definió como "una pelea diaria" y al que "hay que ponerle mucha garra y mucho huevo".

Además, reflexionó sobre su pasado y los cargos que pesan en su contra. "Uno no se prepara para tener un problema como el que tuve yo. Nadie está exento de que le pase lo que me pasó a mí. En eso también se basa mi tratamiento, en sobreponerme a lo que pasó", reconoció.

Al ser consultado por si estaba alcoholizado cuando manejaba ese 20 de julio de 2019, el formador del grupo de cumbia villera "Los Gedientos del Rock" prefirió no dar explicaciones públicas: "Eso se resolverá en un debate cuando sea el momento. Nosotros tenemos nuestras pericias y la otra parte tiene otras pericias, hasta que un juez no se expida yo no voy a entrar en esos detalles", dijo.

Por otra parte, El Pepo recordó cómo era el día a día con su banda antes del fatídico choque. "Lo disfrutábamos todos y tratábamos de vivir esos momentos de una manera muy compinche. Pasábamos mucho tiempo juntos con todos los pibes, viajábamos, disfrutábamos de la respuesta de la gente en todos lados. Los momentos que pasamos eran buenísimos", relató.

Por último, el cantante de cumbia confesó que no piensa en la posibilidad de volver a la cárcel. "No pienso en eso, si yo me pongo a pensar en eso, no podría enfocarme en el presente y en tratar de mejorar mi pasado. El futuro nadie lo sabe", afirmó.

Lo que sí es seguro es que seguirá con la música: "Es mi trabajo hace 20 años, es lo que me da vida".

La situación judicial de El Pepo

El Pepo ahora puede salir dos horas más de su casa, en el marco del beneficio de las salidas laborales que ya le habían otorgado en mayo pasado.

Según informó a Télam el abogado de las familias de las víctimas, Marcelo Biondi, la Cámara Penal de Dolores otorgó en mayo de este año el beneficio de salidas laborales para el cantante que cumple prisión domiciliaria.

Según precisó el letrado a esta agencia, en septiembre de 2021 y en febrero de este año la jueza Analía Catalina Pepi le otorgó a Castiñeiras el beneficio, pero ante los recursos presentados por Biondi recién se hizo efectivo el 12 mayo de este año para los días lunes, miércoles y viernes de 18 a 21.

Recientemente, en una resolución, se aprobó la ampliación a dos horas más porque el cantante debe viajar desde Santos Lugares, partido de Tres de Febrero, lugar en el que cumple la prisión domiciliaria, hasta Dique Luján, municipio de Tigre, donde trabaja.

En una entrevista en A24, el abogado del cantante, Marino Alejandro Cid Aparicio, indicó que su defendido está a la espera del juicio oral y público que se desarrollará entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023.