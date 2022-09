Agüero está acusada por el supuesto homicidio agravado reiterado de dos recién nacidos y se encuentra aislada en la cárcel por resguardo de su seguridad. La Justicia se encuentra investigando. Además de esas dos muertes, hay ocho casos de bebés que sobrevivieron y que terminaron descompensados.

Muerte de bebés en Córdoba: pericias contra los 8 que sobrevivieron

Daniela Morales Leanza es abogada y representa a una de las familias afectadas tras el ataque perpetrado contra los bebés. En diálogo con El Doce.TV, afirmó que se va a realizar un peritaje a los 8 bebés que lograron sobrevivir y que se creen que están relacionados con las cinco muertes que hubo durante este año en el Hospital

neonatal cordoba.jpg Muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba: familiares pidieron "celeridad" en la investigación (Foto: La Arena).

Las pericias darán información de esos bebés para descubrir la verdad: "Son diligencias probatorias que deben realizarse acerca de las lesiones", dijo. Al ser consultada sobre en qué consisten las pericias, la abogada precisó: "No es que van a sacar sangre ni nada de eso. Es analizar esa lesión o la cicatrización con una historia clínica con análisis previos y corroborar cómo se pudo hacer para provocar esa necrosis. No puedo dar detalles de en qué consiste la pericia pero básicamente es eso lo que me explicaron. No habrá ningún estudio invasivo".

En la medida que avanza la causa, Morales Leanza dijo: "Nosotros estamos a la espera que se levante el secreto. Esta semana queríamos solicitar una reunión con el fiscal. Bastarán algunas pruebas que refuercen esa ampliación de la amputación".

Al ser consultada sobre si había que imputar a la enfermera Brenda Agüero, una de las detenidas por el caso, agregó: "Si hoy pesa una acusación sobre ella como la autora de los hechos de estos fallecimientos, entendemos que es ella también la autora de esta tentativa de homicidio en la bebé de María".

"Creemos que están investigando. Estamos conformes con eso. Somos muy prudentes en dejar trabajar a la Justicia", concluyó.

Muerte de bebés en Córdoba: las inyecciones de potasio y cómo comenzaron las sospechas

Las recién nacidas Angeline Rojas y de Melody Luz Molina fueron los únicos bebés muertos a los que se practicaron autopsias. Se pudo determinar que fallecieron como consecuencia de un cuadro de "hiperpotasemia por exceso de potasio" que, según indicó un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, fue "inyectado de manera intencional".

Los bebés afectados nacieron entre marzo y junio y fue un médico que se negó a firmar una autopsia, quien presentó la primera denuncia ante la cantidad de pequeños sanos, hijos de mamás sanas, que perdían la vida.

A esto se sumó la denuncia de una mamá y las del mismo hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo. Así, la Justicia decidió separar de sus trabajos a todo el personal que tuvo un contacto con los menores hasta que la investigación pudiera avanzar más.