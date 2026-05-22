Jubilados de ANSES en junio: confirman la fecha de pago del medio aguinaldo y el haber

Se establece que para los jubilados que perciben la escala inferior de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el monto del medio aguinaldo se ubicará exactamente en $201.698,31. Al unificarse el haber mensual ajustado, el aguinaldo de ley y la continuidad del bono de refuerzo excepcional de $70.000, los adultos mayores de la mínima accederán a un total bruto de $675.094,94 en sus cuentas previsionales.

¿Cómo se abona el medio aguinaldo junto al haber de la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá estos conceptos en un único depósito bancario para optimizar los procesos de carga de datos financieros y evitar trámites presenciales dobles. Los adultos mayores verán el dinero en sus tarjetas de débito el mismo día asignado por el cronograma general de pagos por terminación de documento, agilizando el acceso a sus recursos.

Se establece que el aguinaldo que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social se encuentra alcanzado por los descuentos ordinarios de la obra social, pero está exento de los topes de ingresos que condicionan el pago del bono de emergencia. Los titulares pueden chequear de forma anticipada el desglose de su recibo digital en la plataforma oficial del organismo para constatar las sumas netas definitivas.

¿Qué canales permanecen activos para monitorear las liquidaciones previsionales?

Se informa que las jubilaciones que superan el haber básico cobrarán hacia la última semana del mes, percibiendo el reajuste del 2,6% y el aguinaldo correspondiente a su escala previsional sin el plus extraordinario. Para constatar los montos netos asignados antes de asistir a las sucursales, la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá habilitada su plataforma virtual las 24 horas del día.

Se establece que la aplicación Mi ANSES y la línea telefónica gratuita 130 funcionan como las vías oficiales de comunicación para corroborar los días de acreditación y los descuentos aplicados. Al gestionar las consultas mediante canales remotos, los beneficiarios reducen los tiempos de espera y pueden planificar con mayor previsibilidad la administración de sus ingresos familiares durante el primer semestre del año.

Calendario oficial: fechas de cobro del aguinaldo y haberes mínimos en junio de 2026

Se establece que las jornadas de pago se organizaron según el último dígito del documento de identidad. Los fondos correspondientes a la escala básica se encontrarán disponibles en las siguientes fechas asignadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social: