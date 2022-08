Murió Camilo Guevara March, el hijo mayor del "Che" Guevara

Tuit presidente de Cuba.jpg

Según la agencia Prensa Latina, Guevara March, se encontraba de visita en Caracas y falleció "a consecuencia de un tromboembolismo pulmonar que derivó en un infarto".

Quién era Camilo Guevara

Camilo Guevara nació el 20 de mayo de 1962 y era uno de los cuatro hijos del revolucionario argentino con la cubana Aleida March, a los que se suman Aleida, Celia y Ernesto. Guevara tuvo otra hija, Hilda, ya fallecida, de su matrimonio anterior con la peruana Hilda Gadea.

Camilo Guevara 2.jpg Camilo dijo que su relación con los hermanos Fidel y Raúl Castro siempre fue “muy cálida”. (Foto: AFP)

Camilo ocupaba el cargo de director del Centro de Estudios Che Guevara en La Habana, una institución encargada de difundir el pensamiento, la vida y la obra del guerrillero argentino-cubano.

En una entrevista de 2010 con la agencia EFE, Camilo dijo que su relación con los hermanos Fidel y Raúl Castro siempre fue “muy cálida”.

Ernesto “Che” Guevara, nacido en Argentina, estudió medicina antes de viajar por Latinoamérica, cuando conoció a los revolucionarios cubanos Fidel y Raúl Castro en México. Guevara se unió a su ejército y ayudó a derrocar al dictador cubano Fulgencio Batista, apoyado por Estados Unidos, antes de intentar sin éxito desencadenar revoluciones marxistas similares en el Congo y luego en Bolivia, donde fue asesinado a tiros por un soldado en 1967. Tenía 39 años.

Che Guevara familia muerte Camilo.jpg Camilo Guevara junto a su familia. Se padre, Ernesto Guevara. Su madre, Aleida March. Y sus hermanos, Ernesto y Celia.( Foto: AFP)

La carta de despedida del "Che" Guevara a sus hijos

A mis hijos... Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto:

Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre Uds. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la Revolución es lo importante y que cada uno de nosotros, solo, no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.

Hasta siempre, hijitos, espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de Papá.