Respecto de los nuevos casos destacó: “Hemos identificado 3 personas más del sanatorio que alrededor del 23 de agosto han comenzado con síntomas”, afirmó. “Una de ellas tiene 40 años y está internada. Es oficial de farmacia y tiene cuadro febril con neumonía bilateral. Otra persona es una enfermera de 44 años, que está en su domicilio. Hay un enfermero de 30 años y comorbilidades. Este paciente fue internado hoy”, agregó.

Al resumir el cuadro de situación, el ministro señaló: “Agregamos, entonces, 3 pacientes a los 6 pacientes que ya se habían notificado. Los tres nuevos casos son casos sospechosos”, remarcó. El ministro admitió cierto desconcierto por el momento, ya que “hasta ahora no hemos encontrado nada que permita saber cuál fue la causa del brote”, dijo. Por lo tanto, “al tratarse de una enfermedad que no sabemos en qué consiste, no sabemos bien la evolución”, señaló.

“La mayoría de los pacientes empezó con vómitos, fiebre alta, diarrea, y dolor del cuerpo, con la evolución que en algunos pacientes fue más compleja. Dos de los 6 pacientes iniciales están aún graves y con asistencia respiratoria”, precisó.

Por su parte, el ANLIS-Malbrán, el centro donde se analizan los casos registrados en Tucumán, también emitió un comunicado en el que explicó que "los casos registrados corresponden a cinco trabajadores de la Salud y una paciente de un sanatorio privado que iniciaron síntomas entre el 18 y el 22 de agosto", a la vez que confirmó el segundo deceso.

"Los seis casos presentaron neumonía bilateral, dos de ellos fallecieron, tres están hospitalizados y el restante se encuentra en buen estado de salud en aislamiento domiciliario", agregaron desde el ANLIS-Malbrán.

¿Qué se sabe hasta ahora del extraño virus que afecta a Tucumán?

El ministro de Salud Pública tucumano, Luis Medina Ruiz, ratificó la aparición de un brote de neumonía bilateral en seis pacientes: el primero falleció el lunes, y el segundo en el día de ayer. "Hemos detectado un brote de neumonía bilateral en seis pacientes que padecen neumonía bilateral. Aún no hemos encontrado la etiología de la enfermedad. No estamos estudiando sólo un virus, sino también una posible bacteria", añadió.

"Posiblemente se trate de un agente etiológico infeccioso; eso lo debemos demostrar y buscar cuál es", sostuvo Medina Ruiz, antes de darse a conocer el segundo deceso.

tucuman-virus-enfermedad-medico-muerte.jpg Alerta en Tucumán por una enfermedad desconocida que causó la muerte de un médico y dejó a 5 personas internadas (Foto: portal clínica Luz Médica S.A)

Los pacientes con neumonías tuvieron síntomas que también son compatibles con la enfermedad COVID-19 y con la infección por el virus de la gripe. Pero los testeos dieron negativos para esas enfermedades. También en Tucumán se usó un panel, que se conoce como “FilmArray”, que sirve para identificar 25 patógenos, pero no se pudo determinar la presencia de alguno de ellos.

Asimismo, el ministro de Salud Pública de Tucumán, pidió tranquilidad a la población y advirtió que "la situación está bajo control, los pacientes están internados, aislados y existe un seguimiento estricto por parte de los equipos en coordinación a los hospitales y sanatorios donde se encuentran".

Entre las posibles causas en estudio, el funcionario provincial expresó que "se tienen en cuenta las infecciosas", al mismo tiempo que se evalúan otras que "son tóxicas o ambientales".

"Por eso estamos analizando el agua, descargas del aire acondicionado, es decir otras situaciones que generan episodios parecidos. Estamos tomando todas las medidas preventivas ya que adquirimos mucha experiencia con influenza y Covid, esas son el uso del barbijo y el lavado de manos que es lo que venimos pregonando desde el principio", concluyó el funcionario.

paciente-en-camilla-coronavirus-atención-pacientes-graves-covid19.jpg Analizan el agua, descargas del aire acondicionado, es decir otras situaciones que generan episodios parecidos.

¿Cuál puede ser el origen de la neumonía bilateral?

Una de las posibles enfermedades que consideran como causa de las neumonías es la legionella o legionelosis. Se trata de una afección causada por la bacteria Legionella pneumophila, que presenta fundamentalmente dos formas clínicas totalmente diferenciadas: por un lado, la infección pulmonar o "enfermedad de legionario", que se caracteriza por generar una neumonía con fiebre alta; por otro, la forma conocida como "fiebre de Pontiac", que se manifiesta como un síndrome febril agudo..

En términos generales, su contagio puede producirse a partir del contacto con el vapor de agua contaminado con bacterias o con las mezclas de tierra para macetas. En el entorno del hogar o lugares que frecuentamos, este vapor infectado suele provenir de bañeras o de duchas calientes; en grandes edificios, de unidades de aire acondicionado.