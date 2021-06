Descubrió que un acosador la espiaba mientras dormía y publicó las imágenes en Tik Tok

Fue la madre de la joven quien descubrió lo que estaba sucediendo y llamó rápidamente a la policía, aterrorizada por la situación que estaba viviendo su hija. Sin embargo, la respuesta no fue la que ninguna de las dos esperaba: sólo le indicaron que cerraran bien puertas y ventanas.

"Así es literalmente cómo mueren las mujeres, porque nadie nos escucha y estamos en peligro constante", se quejó Gust.

El sujeto, lejos de darse por vencido, volvió a aparecer. "Nos miramos, él estaba a 10 centímetros de mi cara. Llamé a mi madre que comenzó a golpear la ventana y le gritó. Él simplemente se volvió con calma y se fue", confesó la joven. Tras esa terrorífica noche, Gusté, contó: "Fumo en mi ventana todas las noches. Fácilmente podría haber arrastrado mi flaco trasero por la ventana y arrastrarme a algún lugar”.

"Inmediatamente tuve un ataque de pánico", comentó. Tras este nuevo episodio, Gust Janušauskait decidió mudarse sin dar referencias públicas de su lugar de destino. La única aclaración que le hizo a los periodistas es que comenzó a averiguar para tomar clases de defensa personal y que, por el momento, está armada con una navaja y gas pimienta, "así se tiene segura cuando sale de su casa y tiene algo para defenderse".

still can’t believe this happened to me, the ptsd is real-stay safe out there ladies #storytime #stalkertok #mystalkerstory #creepy #fyp #scarytok