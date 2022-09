angela kelly.jpg Angela Kelly, modista personal de la reina Isabel II, luce la insignia de la real orden victoriana, condecorada en el palacio de Buckingham en 2012. (Foto: Gentileza "Hello")

Reina Isabel II: Angela Kelly, su modista personal

Angela nació en Liverpool en 1957. Tiene 64 años y comenzó a trabajar para la reina Isabel II en el año 2002. En un reinado de 7 décadas, 20 años puede parecer poco. Pero desde el comienzo se ganó la entera confianza de la monarca.

Como diseñadora, es responsable de la enorme mayoría de los atuendos que vistió la Reina Isabel II desde ese mismo momento. El tiempo que ambas pasaron juntas, en sesiones de diseño y pruebas, aceitaron una relación de confidentes. Esa que no tuvo tal vez con amigas dentro de la Casa de Windsor.

Con la sola excepción de su hermana Margarita y su madre, Isabel Bowes-Lyon, que curiosamente, ambas fallecieron en 2002, el año en que conoció a Angela Kelly.

Publicó un libro, "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" (El otro lado de la moneda: la Reina, la cómoda y el armario) en el que Angela revela algunos secretos jamás contados.

confidente y modista de la reina.jpg Angela Kelly, su modista personal y confidente de la reina Isabel II durante 20 años en el Reino Unido. (Foto: Gentileza "Hello")

En ese libro se animó a contar anécdotas compartidas con la soberana. Destacó lo que se podía apreciar en cuentagotas en sus apariciones públicas: su gran sentido del humor y una fina ironía en todos los temas.

Kelly, gracias a su habilidad como diseñadora, hizo adaptaciones de vestidos simbólicos para la realeza británica. Como por ejemplo: la réplica del vestido de bautismo real sobre un original, que había sido encargado por la Reina Victoria para el bautismo de su primera hija. Esa réplica de Kelly ha sido usada por bebés reales para sus bautismos desde 2008.

También fue la encargada de todo el atuendo de la Reina para la boda del príncipe Guillermo, duque de Cambridge y Catherine Middleton.

En su libro cuenta varias anécdotas importantes:

La túnica Honiton, réplica de la que se usaba desde 1841 en los bautismos, cambió de color de manera milagrosa: la tiñó sobre la base del té de Yorkshire.

réplica de la que se usaba desde 1841 en los bautismos, cambió de color de manera milagrosa: la tiñó sobre la base del té de La Reina Isabel II permitió que Michelle Obama en 2009, rompiera el protocolo real: dejó que la abrazara . La reina dijo que no podía hacer ningún reclamo ante semejante gesto de ternura hacia su figura.

que . La reina dijo que no podía hacer ningún reclamo ante semejante gesto de ternura hacia su figura. Como tenía el mismo talle de zapatos, Angela probaba todo el calzado que usaba la reina.

Usaron el color de unas plumas en sus sombreros para evitar "apuestas fuera de hora" en la tradicional carrera de caballos "Royal Ascot" de Londres.

la reina y James bond.jpg la reina Isabel II eligió sus líneas para hablar con James Bond en la apertura de los Juegos Olímpicos Londres (2012) (Foto: Archivo)

Y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la reina fue su propia guionista para el clip de apertura en el que sale del palacio de Buckingham y llega al estadio acompañado nada menos que por el agente 007. Angela contó que fue Isabel II la que eligió la frase: "Buenas noches, señor Bond".

Murió Isabel II: Ann Fortune FitzRoy,"Misstress of the Robes" ("Señora de las Túnicas")

Fue su gran dama de compañía. Estuvo durante toda su vida al servicio de su majestad. Ann Fortune FitzRoy ostentó el mayor rango entre las damas de honor de Isabel II.

Su responsabilidad siempre fue hacerse cargo de la ropa y las joyas de la monarca en sus apariciones públicas. Con la llegada de Angela Kelly, su trabajo fue complementario.

Siempre fue una dama de compañía leal. Por eso en 1980, le concedió la Real Orden Victoriana en 1980, un título que otorgaba la monarca de manera personal.

bautismo con la reina isabel II.jpg La reina Isabel II, madrina del bautismo de la segunda hija de su dama de compañía principal, en 1954. (Foto: Gentileza ABC)

En 1954, dada la afinidad entre ambas, la reina accedió a ser la madrina de la segunda hija, de Anne, en 1954.

Ann Fortune FitzRoy , duquesa y viuda de Grafton, falleció el pasado 3 de diciembre de 2021 a los 101 años después de haber estado al servicio de la Casa Real durante 69 años.

Las dos grandes confidentes de la Reina Isabel II.