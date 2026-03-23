Así fue el momento del impacto entre un avión y un camión de bomberos en el aeropuerto de Nueva York

Las imágenes muestran daños severos en la parte frontal del avión y restos metálicos esparcidos sobre la pista. Antes del choque, el audio de la torre de control difundido por New York Post revela advertencias urgentes del controlador: “Truck 1, stop, stop, stop!”.

El vuelo Air Canada 8646 transportaba a cuatro tripulantes y 72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados hubo 39 pasajeros y dos agentes de Port Authority. La mayoría fue dada de alta, aunque algunos permanecían en estado grave.

El momento del cruce

Las grabaciones de la torre indican que la situación comenzó como una maniobra habitual. El controlador autorizó el cruce del vehículo de emergencia: “Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”. La respuesta fue inmediata: “Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”.

Segundos después, la tensión aumentó y el controlador insistió con nuevas advertencias: “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”, cuando el avión ya se encontraba en fase de aterrizaje.

Tras la colisión, la torre ordenó abortar otras maniobras en curso para evitar un incidente mayor. “Campana 2603, aborte el aterrizaje. Pista en dirección 2000”, repitió el controlador mientras se desplegaba el operativo de emergencia.

Las autoridades investigan ahora cómo tanto el avión como el camión tenían autorización para ingresar a la pista al mismo tiempo, un punto que será clave para determinar responsabilidades en el siniestro.