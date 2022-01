Cómo fue el recuerdo a Kobe Bryant a dos años de su muerte

Embed Family is Forever pic.twitter.com/OkjOI6oplm — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2022

El recuerdo permanente de Vanessa Bryant

La mujer de Kobe, Vanessa Bryant, tuvo un recuerdo hacia Kobe. Fue hace cuatro días. Vanessa publicó una postal en Instagram en la que aparece Kobe dándole un beso a su pareja, mientras agarra en brazos a su hija Natalia. La imagen va acompañada del número 81, y de dos corazones. Desde el trágico accidente, Vanessa está con una causa judicial y siempre con sus tres hijas menores: Natalia, Bianka y Capri.

Los Ángeles Galaxy, el equipo favorito de Kobe Bryant

Embed Mamba Forever ∞ pic.twitter.com/itw1QoEZFX — LA Galaxy (@LAGalaxy) January 26, 2022

Con una imagen en redes sociales en la que se muestra un brazalete con las iniciales de Kobe Bryant, y acompañada de la mítica frase ‘Mamba Fofrever’, el conjunto de la MLS rindió homenaje al cinco veces ganador de la NBA y dos veces campeón olímpico con USA.

Kobe llegó a describir a la MLS como una liga en constante crecimiento y siempre celebró la llegada de grandes estrellas a la liga.

El homenaje de la NBA a Kobe Bryant

La NBA, que disfrutó de uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, también ha querido rendir un homenaje a Kobe y Gianna Bryant. La Liga norteamericana de basket ha colgado una fotografía en Instagram donde aparecen padre e hija, abrazados en una cancha de baloncesto. La cuenta oficial de los Indiana Pacers ha comentado la publicación con dos corazones, y personalidades como el jugador de los Boston Celtics, Jayson Tatum, han compartido la instantánea en sus historias de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NBA (@nba)

El recuerdo de Lamar Odom, su compañero y amigo

Kobe Bryant y Lamar Odom compartieron equipo de 2004 al 2011, tiempo en el que forjaron una entrañable y verdadera amistad.

Odom, quien esquivó la muerte de milagro por sobredosis, envió un sentido mensaje a Kobe y a su familia: "No pasa un día sin que piense en tí, mi hermano Kobe. A Vanessa Bryant y la familia, os quiero a todos. Me he tomado cada día con la 'Mamba Mentality' y me ha ayudado a concentrarme y cumplir los distintos objetivos que me he marcado. ¡Bean (Kobe) me ha enseñado lo que se necesita para la grandeza!"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lamar Odom (@lamarodom)

El FC Barcelona también le rindió un homenaje

Kobe Bryant siempre fue un fanático del club en el que Lionel Messi hizo historia. En su recuerdo, el perfil oficial del club catalán publicó una fotografía de Kobe luciendo la camiseta azulgrana de la temporada 2011-12. Incluso hay unas palabras que acompañan la imagen: "Otro año sin ti, Kobe. Siempre te recordaremos con una sonrisa. ¡Te echamos de menos!".