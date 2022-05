Y agrega: "Faltando dos meses para el Mundial siento que es un margen de tiempo considerable en que las percepciones del entrenador podrían cambiar y si había dudas respecto a mi rendimiento, hubiese valorado la posibilidad de ganarme un lugar en estos 8 partidos que se avecinan con equipos europeos en la Pro League. Lamento profundamente no tener ni la chance de eso".

Delfina Merino tuvo un inicio de temporada complicado debido a un cuadro de Covid-19 que se prolongó bastante. La delantera, campeona mundial en Rosario 2010 y dos veces medallista olímpica de plata (Londres 2012 y Tokio 2020), no pudo arrancar los entrenamientos en enero con el resto del plantel.

Ya Ferrara decidió no convocarla para la Copa Panamericana, que se jugó en Santiago de Chile del 19 al 30 de enero, y darle más tiempo para ponerse en forma nuevamente. Las Leonas se coronaron campeonas y aseguraron además la clasificación para el Mundial.

"Cada entrenador elige a sus jugadores y no asumo que por mis años de selección deberían regalarme nada, simplemente creo que merecía la oportunidad de pelear hasta el final por un lugar en el equipo", comentó.

"Me duele y no entiendo que siendo una de las capitanas, y teniendo diálogo constante con el cuerpo técnico, ninguno me haya advertido que no estaban conformes con mi desempeño deportivo", agregó. "Estoy convencida de que los modos y las formas en las que se comunican decisiones de tal magnitud deben modificarse en forma urgente".

image.png Delfina Merino, la Leona que se quedó fuera del Mundial y escribió una explosiva carta

Delfina Merino: Quién es su novio

Delfina Merino estuvo de novia con el futbolista Lisandro Magallán pero las distancias por la pandemia disolvieron a la pareja.

"Tuvimos una relación muy linda durante un poco más de un año, nos conocimos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, nos llevábamos muy bien, pero con la pandemia y el paso de los meses, se hizo cuesta arriba continuar con nuestra relación. Él juega en Europa, yo en Argentina, no nos podíamos encontrar... Si hubieran estado los viajes de las Leonas habría sido más factible cruzarnos en algún momento, pero el coronavirus cambió los planes de muchas cosas. Llevábamos siete meses sin vernos, tratamos de ponerle la mejor energía mediante videollamadas, nos queríamos mucho, pero no nos podíamos ver. Lo más sano fue hacer una pausa, que cada uno se enfoque en lo suyo y más adelante veremos qué pasa", contó la jugadora de Hockey Femenino en una entrevista.