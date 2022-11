El arquero continuó con su relato: "En el primer partido me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles. Me fui del primer partido con la sensación de que debí haber hecho algo más para evitar la derrota. Lo hablé mucho con mi psicólogo esta semana porque me resultaba difícil de tragar y por suerte hoy nos sacamos ese peso".

Martínez explicó que la Argentina no está jugando como en los buenos partidos previos al Mundial "por la presión, por lo que es estar en una Copa y por las expectativas". Y reconoció que en el partido con Arabia "nos relajamos después de hacer un gol tan rápido, nunca nos pudimos meter realmente en el partido y encima nos dieron dos cachetazos en cinco minutos".

Video: la cruda confesión del Dibu Martínez y la charla con su psicólogo

Martínez consideró que el equipo "demostró su carácter ante México" con la victoria 2 a 0 y remarcó: "Si perdíamos nos quedábamos afuera y pudimos sacar el partido adelante".

El arquero de la Selección es uno de los pilares de este equipo, fue uno de los héroes en la Copa América que se ganó en 2021 a Brasil en el Maracaná.

En su debut mundialista, no pudo hacer nada en los dos goles de Arabia. Apenas comenzó el segundo tiempo, los árabes se impusieron en una ráfaga de cinco minutos con dos remates cruzados que parecieron inalcanzables. Esas fueron las dos únicas llegadas al arco defendido por Martínez. Contra México, el arquero del Aston Villa se desquitó, respondió con un tiro libre que tenía destino de gol y fue uno de los pilares del equipo que el miércoles próximo buscara sellar el pase a los octavos de final.