El deseo de Luka Modric para Lionel Messi y la furia contra el árbitro del partido

En ese sentido, aseveró que para él, "no fue penal" y le echó la culpa al árbitro sobre la infracción a Julián Álvarez que devino en el penal para el 1-0 de la Argentina: "No me gusta hablar de árbitros, pero éste es de los peores. No tengo buena memoria de él, es un desastre".

El deseo de Luka Modric a Lionel Messi

"A pesar de esto, no quiero quitar mérito a Argentina. El penal nos mató. Hay que recuperarse para el tercer puesto y ganar ese partido", agregó Modric. Por último, le dejó un mensaje a Messi: "Ojalá que gane el Mundial. Le deseo la mejor de la suerte en la final; tiene grandeza".

Tras el encuentro, se los vio al crack croata abrazarse con el astro del fútbol mundial. Se estima que esta será la última copa del Mundo para Modric, que tiene 37 años, cinco mundiales jugados y un Balón de Oro ganado.