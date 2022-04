El desesperado intento del PSG para retener a Kylian Mbappé

La cinta de capitán en estos momentos la tiene el jugador de Brasil Marquinhos. Darle la capitanía a Mbappé es mucho más que un gesto simbólico. Sería ponerlo como cara visible del proyecto, incluso por encima de Neymar y Messi. Es el último intento desesperado que harán los parisinos para convencer al astro galo de continuar su carrera allí.

Un contrato anual de 50 millones de euros

En las últimas horas, el club parisino propuso un contrato de 50 millones de euros por año. Sin embargo, Mbappé aún no resolvió si acepta la propuesta y todo parece que se hará esperar. Por ahora, crecen las versiones de su posible acuerdo con el Real Madrid a partir de junio. El contrato actual de la estrella de Francia es por ahora de 2.220.000 euros (2.425.000 dólares) al mes.

Kylian Mbappé PSG se juega su última carta para retener a Kylian Mbappé. ¿Podrá?

Los dueños del PSG, que son qataríes, "quieren a toda costa que el delantero se quede al menos esta temporada y que llegue al Mundial que se va a jugar en Qatar como jugador del club capitalino", publicó L'Equipe.

En el entorno del futbolista dejaron trascender que, en principio, cuando el PSG conquiste el título de Liga en Francia, Mbappé dirá "si renueva o se va". Mientras tanto, en Real Madrid, aseguran que "están tranquilos sobre este tema", convencidos que Mbappé será jugador en el club merengue la próxima temporada.

"¿Decidido mi futuro? No, no. Sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo y voy a dar el máximo. No lo tengo decidido todavía", fue una de las frases que dejó Mbappé hace unos días.