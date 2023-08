El DT de Orlando City estalló contra Lionel Messi con una durísima frase tras el clásico

pareja-leagues-cup_orlando_city.png_695311890.webp

El técnico colombiano no ocultó su descontento tras la derrota de Orlando City en el clásico ante Inter Miami. En primer lugar, Pareja se quejó del polémico penal que Ivan Barton, árbitro salvadoreño, señaló tras una evidente simulación de Martínez: "Creo que fue muy frustrante lo que pasó en la jugada del penal. Realmente quiero hacer énfasis en eso porque son circunstancias del juego que son controlables ahora porque tiene un VAR para ir a ver, pero ni siquiera pasó eso", expresó.

"Y luego hubo un par de jugadas que a lo mejor el aficionado raso no le pone atención, pero había una doble amarilla también a Leo, no me importa que sea él, tiene que ser medido igual", agregó Pareja.

"Lo que pasó hoy en la cancha no fue justo, entonces nos vamos frustrados. Nos vamos con la derrota, pudimos hacer más cosas positivas y evitarlo, pero hay que decir las cosas como son: no podemos dejar lo que pasó debajo de un mueble", cerró el DT de Orlando City, con una notoria bronca por lo sucedido.