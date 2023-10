El duro mensaje de Jorge Almirón a Valentín Barco tras el cruce con Edinson Cavani

almironboca9.jpg

Boca caliente: así fue el tenso cruce entre Valentín Barco y Edinson Cavani

Boca se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Talleres de Córdoba por penales. En ese marco, atrás parecen haber quedado las tensiones entre Valentín Barco y Edinson Cavani, quienes protagonizaron un fuerte cruce en el primer tiempo.

En una ocasión de ataque, cuando Boca estaba abajo en el marcador 1-0, Barco le recriminó a Cavani que no le pasó la pelota para definir. En efecto, el uruguayo reaccionó con vehemencia y empujó a su compañero en el hombro. "A vos te hablo, nene", le dijo, cuando el "Colo" pareció ignorarlo.

Tras el encuentro, Barco salió a bajarle el tono al cruce que mantuvo con su compañero y lo adjudicó a “cosas del partido que quedan en el momento”.

"No pasó nada, son calenturas del momento. Me enojé porque no me la pasó, pero son cosas del fútbol. Después nos arreglamos", sentenció después de la clasificación de Boca a la semifinal a través de los penales.