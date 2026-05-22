La fuerte teoría de Marcela Tauro sobre el verdadero plan de Telefe con Wanda Nara en los Martín Fierro

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Fue allí que continuó explicando que, tal parece, desde el canal "tantearon que iba a haber linchamiento" si Wanda se alzaba con el Oro teniendo en cuenta las reacciones del salón al saberla ganadora en el rubro de conductora superando a figuras con trayectoria como Georgina Barbarossa o Moria Casán, motivo por el que habría desistido.

"MasterChef no podía sacar el Oro porque ya lo había ganado. Wanda sí, por conductora. Y Telefe no quería ceder el Oro para el 13. Fue histórico", continuó argumentando la fuerte versión que circula en los pasillos de los canales argentinos.

"Por eso se fue Suar. No sabía que iba a ganar. Era imposible. Dijimos acá el mismo día que era muy raro que ganara un canal distinto (al que transmite la fiesta). Y lo dijo Adrián cuando hicimos la nota. ¿Te acordás? Que dijo 'yo no recuerdo un canal que le haya ganado a otro'", recordó la periodista sumando más argumentos para sustentar sus palabras.

Por si fuera poco, Marcela Tauro también señaló que "los votos de los socios eran para Guido (Kaczka)", y advirtió: "Lo cierto es que, como criticamos un montón de cosas, hay que decir que Ventura tuvo que poner el cuerpo para que no pasara esto, y Wanda fuera Martín Fierro de Oro", concluyó.

Luis Ventura, Marcela Tauro y Marcelo Polino - captura Intrusos

Cuál fue la actitud de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro como mejor conductora de la tv

Este lunes, Wanda Nara vivió una noche soñada en los Premios Martín Fierro al consagrarse como Mejor Conductora y celebrar también el galardón a Mejor Reality para MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que estuvo bajo su conducción y que se convirtió en uno de los grandes éxitos del año.

La categoría no era sencilla: la terna estaba integrada por figuras de enorme trayectoria y peso en la televisión argentina, como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Sin embargo, la gran destacada de la noche fue Wanda, que no pudo contener la emoción al escuchar su nombre y reaccionó con un desaforado llanto frente a todos los presentes.

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En la mesa, la mediática estuvo acompañada por una parte fundamental de su círculo más íntimo: su mamá, Nora Colosimo, y sus hijas, Francesca e Isabella, quienes siguieron con emoción cada instante de la ceremonia y fueron las primeras en abrazarla cuando escucharon su nombre como ganadora.