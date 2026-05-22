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La fuerte teoría de Marcela Tauro sobre el verdadero plan de Telefe con Wanda Nara en los Martín Fierro

A varios días de entregados los premios Martín Fierro, donde Wanda Nara se quedó con el de mejor conductora, Marcela Tauro reveló cuál habría sido la real intención de Telefe con el Oro que finalmente quedó en manos de Guido Kaczka.

22 may 2026, 15:58
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La fuerte teoría de Marcela Tauro sobre el verdadero plan de Telefe con Wanda Nara en los Martín Fierro
La fuerte teoría de Marcela Tauro sobre el verdadero plan de Telefe con Wanda Nara en los Martín Fierro

La fuerte teoría de Marcela Tauro sobre el verdadero plan de Telefe con Wanda Nara en los Martín Fierro

Cuando ya pasaron cuatro días de la entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la temporada 2025 de la televisión argentina, Marcela Tauro sorprendió en Intrusos (América TV) revelando una fuerte teoría que estaría circulando sobre las verdaderas intenciones de Telefe para con Wanda Nara y la estatuilla de Oro.

Recogiendo las declaraciones y aclaraciones de Marcelo Polino, histórico socio de APTRA, sobre la conformación conjunta de los rubros -no de ternas- de cada edición entre la entidad periodística y el canal transmisor de la fiesta, la integrante de Intrusos sorprendió a sus compañeros exponiendo la potente versión que asegura que el canal pretendía que el Martín Fierro de Oro quedara en manos de la actual mimada del canal: nada menos que Wanda Nara.

Lo cierto es que Tauro confió que durante un evento al que asistió en el día ayer en el Hospital Rivadavia, donde había importante gente del medio, el tema de conversación era "el bolongui que se armó en el Martín Fierro", donde una vez más Wanda Nara era una de las protagonistas del escándalo.

"Aparentemente, el canal habría intentado que el Oro fuera para Wanda", confió entonces la intrusa sin eufemismos. Al tiempo que agregó: "Ventura dijo que fue a fijarse que no metieran un papelito", en clara referencia a algún posible cambio en el ganador del máximo galardón de la fiesta más importante de la industria de la televisión argentina.

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Fue allí que continuó explicando que, tal parece, desde el canal "tantearon que iba a haber linchamiento" si Wanda se alzaba con el Oro teniendo en cuenta las reacciones del salón al saberla ganadora en el rubro de conductora superando a figuras con trayectoria como Georgina Barbarossa o Moria Casán, motivo por el que habría desistido.

"MasterChef no podía sacar el Oro porque ya lo había ganado. Wanda sí, por conductora. Y Telefe no quería ceder el Oro para el 13. Fue histórico", continuó argumentando la fuerte versión que circula en los pasillos de los canales argentinos.

"Por eso se fue Suar. No sabía que iba a ganar. Era imposible. Dijimos acá el mismo día que era muy raro que ganara un canal distinto (al que transmite la fiesta). Y lo dijo Adrián cuando hicimos la nota. ¿Te acordás? Que dijo 'yo no recuerdo un canal que le haya ganado a otro'", recordó la periodista sumando más argumentos para sustentar sus palabras.

Por si fuera poco, Marcela Tauro también señaló que "los votos de los socios eran para Guido (Kaczka)", y advirtió: "Lo cierto es que, como criticamos un montón de cosas, hay que decir que Ventura tuvo que poner el cuerpo para que no pasara esto, y Wanda fuera Martín Fierro de Oro", concluyó.

Luis Ventura, Marcela Tauro y Marcelo Polino - captura Intrusos

Cuál fue la actitud de Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro como mejor conductora de la tv

Este lunes, Wanda Nara vivió una noche soñada en los Premios Martín Fierro al consagrarse como Mejor Conductora y celebrar también el galardón a Mejor Reality para MasterChef Celebrity (Telefe), ciclo que estuvo bajo su conducción y que se convirtió en uno de los grandes éxitos del año.

La categoría no era sencilla: la terna estaba integrada por figuras de enorme trayectoria y peso en la televisión argentina, como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa. Sin embargo, la gran destacada de la noche fue Wanda, que no pudo contener la emoción al escuchar su nombre y reaccionó con un desaforado llanto frente a todos los presentes.

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En la mesa, la mediática estuvo acompañada por una parte fundamental de su círculo más íntimo: su mamá, Nora Colosimo, y sus hijas, Francesca e Isabella, quienes siguieron con emoción cada instante de la ceremonia y fueron las primeras en abrazarla cuando escucharon su nombre como ganadora.

Wanda Nara llanto (2) (1)

     

 

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