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Tras la baja de retenciones, el Gobierno anunció una cosecha récord de 163 millones de toneladas

Luis Caputo difundió los datos de la campaña agrícola 2025/2026 luego de las medidas anunciadas por Javier Milei para el trigo, la cebada y la soja. El volumen total creció más de 20% respecto del ciclo anterior.

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El volumen total creció más de 20% respecto del ciclo anterior. (Foto: archivo)

El volumen total creció más de 20% respecto del ciclo anterior. (Foto: archivo)

El Gobierno nacional informó que la campaña agrícola 2025/2026 alcanzó una producción récord de 163,2 millones de toneladas entre los seis principales cultivos del país. Los datos fueron difundidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de que el presidente Javier Milei anunciara una nueva baja de retenciones para el sector agropecuario.

Leé también Javier Milei anunció la baja de retenciones al trigo y la cebada desde junio, y a la soja desde enero
(Foto: Prensa Gobierno)

Según cifras de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la producción total registró un incremento de 21,25% frente al ciclo anterior. Los cultivos de soja, maíz, girasol, trigo, cebada y sorgo encabezaron el crecimiento de la campaña.

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La soja alcanzó 49,9 millones de toneladas y obtuvo un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea. (Foto: archivo)

La soja alcanzó 49,9 millones de toneladas y obtuvo un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea. (Foto: archivo)

Por su parte, Caputo destacó en su cuenta de X el rendimiento alcanzado por cada producción y remarcó el impacto de la actividad agroindustrial sobre la economía argentina. De acuerdo con los números oficiales, la soja alcanzó 49,9 millones de toneladas y obtuvo un rendimiento promedio de 30,6 quintales por hectárea.

Qué pasó con cada cosecha

El maíz llegó a las 70 millones de toneladas, el volumen más alto de los últimos 20 años, con un rendimiento promedio de 72 quintales por hectárea.

En tanto, el girasol sumó 7,4 millones de toneladas y un promedio nacional de 23,4 quintales por hectárea. El trigo alcanzó 27,9 millones de toneladas y marcó el máximo histórico de la serie estadística nacional. La cebada aportó 5,6 millones de toneladas y el sorgo otras 2,4 millones.

El anuncio de Javier Milei en la Bolsa de Cereales

Los datos oficiales fueron difundidos horas después de los anuncios realizados por Milei durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí, el Presidente confirmó una reducción de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, que pasarán de 7,5% a 5,5% desde junio de este año.

Además, anticipó que desde enero de 2027 las retenciones a la soja comenzarán a reducirse entre 0,25% y 0,5% mensual, de acuerdo con la evolución de la recaudación. “Será de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, afirmó.

Milei Bolsa de Comercio
Javier Milei durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales. (Foto: Prensa Gobierno)

Javier Milei durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales. (Foto: Prensa Gobierno)

La medida fue bien recibida por distintos sectores del agro, que desde hace tiempo reclaman una reducción total de las retenciones. El Gobierno había avanzado el año pasado con algunas rebajas parciales, aunque luego frenó nuevas modificaciones por la caída de la recaudación en términos reales y la prioridad oficial de sostener el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación.

Cuáles son las proyecciones

Desde el Gobierno señalaron que la baja de impuestos busca mejorar la competitividad y sostener el ingreso de divisas por exportaciones agrícolas. En ese contexto, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que el agro podría liquidar cerca de USD 35.375 millones durante 2026.

Según esas estimaciones, el complejo sojero aportaría USD 16.500 millones, mientras que el maíz generaría USD 7.500 millones. El trigo alcanzaría USD 2.200 millones, el girasol USD 2.400 millones, la cebada USD 500 millones, el sorgo USD 300 millones y otros cereales y oleaginosas unos USD 600 millones.

Durante 2025, el agro liquidó aproximadamente USD 31.330 millones, un 25% más que el año anterior. Parte de ese crecimiento estaría vinculado al adelantamiento de exportaciones tras la eliminación temporal de retenciones. El nivel más alto se registró en septiembre de 2025, cuando la liquidación mensual superó los USD 7.000 millones.

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