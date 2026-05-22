"No me la va a quitar nadie", explosivo descargo de Ricky Diotto tras la condena en el juicio con Callejón

Después vino el párrafo del perdón, uno de los más comentados. "Yo me voy a dormir conmigo y cuando apoyo la cabeza en la almohada duermo en paz. ¿Perdonarla? Obvio. ¿Cómo no voy a perdonar a la mujer que me dio una hija? No hay nada más sanador que el Perdón", escribió. Y cerró con la frase que se volvió viral en pocas horas: "Me crié con valores éticos y morales que me llevaron a ser la persona de bien que soy y eso NO ME LO VA A QUITAR NADIE."

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¿Qué dijo Ricky Diotto de la denuncia por abuso de parte de su ex, María Fernanda Callejón?

Desde los Tribunales de Campana y a la espera de conocerse la sentencia judicial, María Fernanda Callejón realizó fuertes declaraciones en La mañana con Moria (El Trece), donde apuntó directamente contra su ex pareja, Ricky Diotto. La actriz habló de una situación que, según explicó, encuadraría dentro de un supuesto caso de abuso sexual simple y aseguró que todavía no realizó la denuncia formal porque primero quiere cerrar el conflicto judicial que mantiene con él.

"Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie, todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio", expresó Callejón al aire en el ciclo conducido por Moria Casán. Sus palabras generaron un fuerte impacto en el estudio y rápidamente despertaron la reacción de la conductora, quien le preguntó directamente a quién hacía referencia con esa acusación.

Sin vueltas, la actriz respondió: "De mí. Eso fue el día que la operamos a mi hija y yo no miento. Yo pensé que era una cosa y cuando se lo comenté a mi abogado me dijo: 'no, eso es abuso sexual simple'". De esta manera, Callejón dio detalles por primera vez sobre el episodio que, según sostuvo, habría ocurrido durante un momento delicado vinculado a la salud de su hija.

Pero las declaraciones no terminaron ahí. Además de hablar del presunto episodio de abuso, la panelista mostró en cámara los rayones que aparecieron en su camioneta y deslizó sospechas sobre la posible responsabilidad de Diotto en el hecho. La situación volvió a escalar rápidamente y el tema se instaló de lleno en los programas de espectáculos.

Horas más tarde, Diotto fue consultado en Intrusos (América TV) sobre las graves acusaciones realizadas por su ex pareja y reaccionó con evidente sorpresa. "No sabía nada. No tengo nada para decir, ya no me sorprende nada. No tengo idea, me quedé helado", comenzó diciendo Diotto al escuchar las declaraciones de Callejón.

Luego negó categóricamente los dichos de la actriz y aseguró que la situación relatada no tiene sentido. "De esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y ella en una habitación, enfermera, en un hospital hay cámaras... ¿Estamos todos locos? Es una locura, un disparate", sostuvo el músico, visiblemente impactado por la acusación pública.

Por último, también respondió sobre la supuesta vandalización del vehículo de Callejón y eligió hacerlo con ironía. "Yo mando gente a rayar autos, es dantesco esto. Yo estoy tranquilo", lanzó, intentando bajarle el tono a las sospechas que recaen sobre él. Mientras tanto, el conflicto judicial y mediático entre ambos continúa sumando capítulos y promete seguir generando repercusiones.