Tu casa te está estresando: el pequeño cambio que debés hacer este fin de semana para calmar la mente según tu signo

Llegó el viernes a la tarde y, al cerrar la computadora, la sensación de saturación mental es casi física. Miramos a nuestro alrededor y el departamento, lejos de sentirse como un refugio de descanso, parece una extensión del caos de la semana: objetos acumulados sobre la mesa, muebles bloqueando el paso de la luz natural y una quietud pesada que asfixia. No es una percepción casual; nos encontramos transitando las primeras 48 horas de la temporada de Géminis de 2026. Al ser un signo de aire, mente y movimiento, esta energía cósmica choca de frente con las casas estáticas o abarrotadas de cosas, multiplicando los niveles de ansiedad y disparando episodios de insomnio. La psicología del espacio demuestra que nuestro entorno es un espejo directo de la psique, y este fin de semana el cielo nos exige aplicar la "regla del aire": un soplado visual y funcional para que las ideas vuelvan a fluir y el cerebro pueda, finalmente, desconectar.