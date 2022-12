El épico relato de un periodista italiano rendido ante Lionel Messi: "Rediseña los límites de su destino"

Conocedor del fútbol argentino, el relato lo hizo con una referencia a Dante Panzeri, el histórico periodista deportivo de la revista El Gráfico, quien inmortalizó la frase como "la dinámica de lo impensado".

El conmovedor relato italiano en Argentina - Croacia

"Ahi va otra iniciativa de Messi. Messi todavía, Messi adelante del arco. ¡Y es gol! ¡Pónganse de pie! Otra vez de ellos dos. Asistencia de Messi y gol de Álvarez. 3 a 0 y partido virtualmente terminado. El fútbol es la dinámica de lo impensado", fueron las palabras del comentarista parafraseando al argentino.

Y fue por más: comparó a Lionel Messi con Diego Maradona.

"Sólo en el genio de Messi puede existir una jugada así, que recuerda a Maradona en una cancha. Gambetea a todos, incluso a los camellos del desierto. Y le da la pelota a Julián Álvarez. Esto es lo que está haciendo Messi. En este Mundial está asumiendo los detalles de otro Mundial: el de 1986", expresó.

Rendido ante la magia de Messi, siguió: "Lo siguen por la línea del lateral. No lo agarran nunca. No lo ven nunca. Lo frenan, vuelve a empezar, no ve espacio, lo genera, lo inventa. Gambetea a todos los hombres. Lo siguen por la línea del lateral. No lo agarran nunca, no lo ven nunca. Lo frenan, vuelve a empezar. No ve espacio, lo genera, lo inventa, gambetea a todos los hombres".

Y finalizó: "Exuda amor a través de una pelota de fútbol. Rediseña los límites de su destino. Esto es lo que está haciendo. Influye a todos. A compañeros, adversarios, a todos. Otra partida de gol y asistencia para Leo Messi. Y beneficia a Julián Álvarez, que sube a cuatro en la tabla de goleadores", finalizó.