El exabrupto del campeón del mundo en México '86 dedicado a Shilton: "La tenés adentro y no te la saca nadie"

Y profundizó: "Utilizó toda la magia de potrero, de Fiorito. Y después te dejo tirado por el piso, te humilló. A vos te humilló, no al resto, a vos sí. Y no importa lo que digas de la camiseta argentina. Nosotros la amamos y la defendemos con el corazón. Y vos perdiste ese partido porque no tenés manos. La tenés adentro y no te la saca nadie".

Qué había dicho Shilton

"No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow", expresó en el medio inglés The Sun.

shilton maradona.jpg

Sumó: "Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo, nunca se me ocurrió cambiar la camiseta con Maradona, pero mirando a cuánto se ha vendido, tal vez debería haberlo hecho".

"Si hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía", cerró el exjugador inglés.