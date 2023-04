El increíble mensaje que Riquelme le mandó a River en la previa del Superclásico

Por último, Riquelme agregó: “Estos muchachos fueron bicampeones en 2020 y 2022. Hace 60/70 días atrás le ganaron una final a Patronato, pero cuando Boca gana una final 3-0 es porque el otro equipo es muy débil. Cuando ganan los demás son todos una maravilla. Hace más de 10 años me tocó ganar torneo local y hoy siendo dirigente, lo vivo parecido a cuando era jugador”, confesó Riquelme.

“Cuando era jugador, la dirigencia anterior me culpaba hasta si se enfermaba el portero del club. No vi nada igual, me mandaban a criticar todos los días. A un periodista le dije ‘Si Boca juega mal, ¿qué le queda a los demás? Después de ser campeón’”, contó Román.

Riquelme calentó la previa del Superclásico

Embed

Al ser consultado por el ciclo de Jorge Almirón, Román mostró su felicidad por el triunfo ante Racing pero también calmó lanzó un mensaje: "Al hincha de Boca pido por favor que entiendo el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy lo hacen muy bien y es muy bueno".