El Kun Agüero dijo a qué selección prefiere evitar y dejó una frase para el recuerdo

El Kun Agüero, presente en el Mundial Qatar 2022

El exdelantero de la Selección Argentina habló con Tyc Sports y dejó en claro qué selección prefiere que no le toque a la Scaloneta: "En el último sorteo estábamos entrenando y no veía todo esto. Ahora que estoy del otro lado, es un show esto, es divertido. Obviamente, vamos a intentar que no esté Alemania, pero no pasa nada, hay que estar tranquilos".