El papá de Dibu Martínez contó por qué su hijo reaccionó así en el Maracaná

El papá de Dibu reconoció sobre los incidentes que “la verdad molesta porque te podés imaginar que yo le dije a Emi que no iba a ir a Brasil por lo que pasó con Boca, lo que pasó anteriormente. Le dije ‘hijo, yo ya no puedo correr para ningún lado, así que prefiero no ir y verlo desde casa’. Y mirá lo que pasó. Increíble”.

“En la cancha de Boca, Argentina puso a los uruguayos allá arriba y que griten lo que quieran, que hagan lo que quieran. Estaban todos separados y no hubo ningún disturbio. Acá encima no pusieron ni policía, así que no estaban bien cuidados. No estuvo controlado desde el vamos”, protestó Martínez quién charló con Carmen Barbieri en Mañanísima.

Dibu Martínez saltó a la tribuna a defender los hinchas argentinos en medio de la represión

Como consecuencia de la represión de la policía militar brasileña contra los hinchas argentinos, todos los integrantes de la Selección Argentina, tanto titulares como suplentes, liderados por Lionel Messi, se dirigieron hacia la tribuna principal del Maracaná, donde se encontraban los fanáticos, con el fin de protegerlos de un posible ataque simultáneo por parte de aficionados y agentes locales. Esta acción provocó un retraso en el inicio del partido de Eliminatorias.

Emiliano "Dibu" Martínez se solidarizó con el público argentino al intervenir en los incidentes, anticipándose a un golpe de un oficial de policía brasileño. El destacado arquero, considerado el mejor del mundo, se subió sobre la valla, utilizando su destreza como si fuera una atajada más en su carrera, para contener el impacto con el bastón del oficial.

El gesto valiente de Martínez fue crucial para evitar una situación más grave. Actuando por iniciativa propia, demostró su compromiso no solo como deportista, sino también como ciudadano.

Lionel Messi, en su papel de capitán, tomó la decisión prudente de retirar a los jugadores argentinos al vestuario hasta que la situación se calmara. Afortunadamente, después de un retraso de casi media hora, el partido pudo comenzar en el Maracaná.