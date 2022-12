Claro que los europeos lejos estuvieron de contextualizar toda la situación y que durante el partido los neerlandeses provocaron de manera desmedida. Lo que si está claro es que quedó abierto un fuerte debate en los medios del mundo.

Video: la furia de un periodista español contra la selección argentina

En el programa español " El Chiringuito", un clásico de los últimos años en información deportiva, comenzaron a hacer un repaso de las imágenes que dejó el duelo entre Argentina y Países Bajos.

El periodista español Juanma Rodríguez, quien criticó a Messi en repetidas ocasiones, se puso obviamente del lado europeo y disparó: "Lo que espero y deseo es que Croacia les meta 4. Y si tienen la suerte de pasar a la final, que sea Francia la que les meta 6. Me parece impresentable. No se puede defender todo. Esto no es fútbol. Esto es el anti fútbol y el anti fair play", manifestó.

argentina paises bajos festejo.jpg Polémica instalada en Europa por los festejos de la Selección en el partido contra Países Bajos. (Foto: Reuters)

“Si tienen la suerte de pasar a la final, os metan seis. ¿Sabés cuál es el problema? Que yo ya venía de fábrica así. Pero ayer habéis reconvertido al planeta tierra, en semifinales no va a ser un Argentina-Croacia. Va a ser un Argentina contra el resto del mundo. Croacia debería sacarse la camiseta de la selección y llevar una de la ONU. Porque lo que está defendiendo Croacia es al resto del mundo y en la final lo que espero es que os metan seis, porque el karma existe. Ya te digo yo, que os va a pasar”.

Juanma siguió lleno de bronca y arremetió: “¿Está preparado el Dibu Martínez para que cuando palme en semifinales y le meta el último penal Luka Modric, se acerque un jugador de Croacia y le haga así? ¿Está preparado para esto? Esa es la pregunta".